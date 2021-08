Des réserves naturelles dans le port d'Anvers pour attirer les oiseaux migrateurs

L'association flamande pour la protection de la nature Natuurpunt et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont terminé les travaux d'aménagement des réserves naturelles De Kuifeend-Binnenweilanden et Opstalvallei dans le port d'Anvers, a-t-on appris vendredi. Grâce à ces travaux, de nombreux oiseaux migrateurs sont revenus dans la région ces dernières années.

La réserve naturelle De Kuifeend, située au milieu de la gare de triage d'Anvers-Nord de la SNCB, est gérée par Natuurpunt depuis 1972 et fait partie des zones protégées par la Directive européenne sur les oiseaux depuis 1988. En 2018, Natuurpunt, avec le soutien du WWF, a réalisé des travaux d'excavation des sols pour maintenir la zone humide toute l'année.

Des zones tampons et des digues ont été construites afin de limiter les perturbations des alentours et des zones marécageuses supplémentaires ont été creusées, selon le WWF. Ces zones sont très importantes pour les échassiers et leurs poussins, qui peuvent s'y nourrir, s'y reposer et s'y reproduire en toute sécurité, souligne Ludo Benoy de Natuurpunt Anvers-Nord et Campine. Des pompes solaires destinées à la régulation de l'eau ont également été installées, ajoute-t-il. Elles permettront de compenser la perte d'eau par évaporation durant les périodes de forte canicule, en puisant dans le ruisseau qui longe la zone naturelle des Binnenweilanden. Ces pompes fonctionnent entièrement à l'énergie solaire.

Le WWF a mis à disposition un fonds de 250.000 euros pour les travaux. "Le WWF a choisi De Kuifeend en raison de l'importance internationale de cet endroit et aussi parce que celui-ci comporte plusieurs zones adjacentes d''infrastructure écologique permanente'", explique la responsable du projet, Céline De Caluwé. "Elles forment un patchwork de différents fragments de nature de haute et de moins haute qualité. Le lien entre tous ces éléments est important pour maintenir et restaurer la biodiversité dans nos paysages morcelés."

La zone initialement stérile se rétablit rapidement, ce qui entraîne le retour de nombreuses plantes et de nombreux animaux. "Quelque 176 espèces d'oiseaux ont été recensées depuis le 1er octobre 2018 dans les Binnenweilanden et dans la partie nouvellement aménagée de la réserve De Kuifeend. La plupart d'entre elles sont des oiseaux nicheurs ou des pluviers", indique Ludo Benoy. "Il est encore trop tôt pour évaluer les effets sur les oiseaux nicheurs et la faune des prairies de l'Opstalvallei, car les travaux viennent tout juste d'être achevés. Nous y verrons plus clair dans les années à venir", conclut-il.