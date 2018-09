Des règles trop rigides pour les jeunes footballeurs qui veulent changer de club?

Le débat fait rage autour des règles de transferts de l'Union belge de football. Certains les trouvent trop strictes, trop compliquées ou simplement inadaptées. Au cœur de la problématique, pas de joueurs professionnels, ni même des grands espoirs mais simplement des gamins de 12 ans qui jouent pour le plaisir.

Exemple concret entre Mons et Tournai. Marius et Aaron ont douze ans et leur passion, c’est le ballon rond. Ils jouent au RUS Beloeil, mais ils espéraient bien rejoindre le club de Ath à la rentrée. C’est là qu’évolue leurs copains de classe. Problème : à l’instar d’Eden Hazard, leur club refuse de les laisser partir. "Si on laissait encore partir des enfants de chez nous, cela réduisait notre groupe U13 à une semaine du championnat", explique Olivier Gossuin, coordinateur du club de Beloeil; "donc on a pris la décision de ne pas les laisser partir finalement".

"On ne reçoit pas d'écrits, pas de contrat, rien"

En effet, le règlement est très clair : il faut prévenir avant le 30 avril pour changer. Au-delà, le club a le droit de "prêter" son joueur mais n’est en aucun cas obligé de le faire. Il faut donc son autorisation. Pour Olivier, le papa de Marius, c’est la stupéfaction : "Je comprends parfaitement que c'est un peu embêtant juste avant la reprise. Mais ce sont des enfants ! Je pense qu'ils sont suffisamment nombreux. Quand je regarde aujourd'hui le club, ils sont 12 dans l'équipe. On joue à 8 contre 8, donc il me semble qu'il y a bien assez de joueurs. Encore une fois on parle d'enfants, cela ne va pas changer le monde. Je ne comprends pas très bien les arguments en fait. On n'est pas prévenus lorsque l'on s'inscrit de tout un tas de règles. On ne reçoit pas d'écrits, pas de contrat, rien. On ne reçoit pas tout cela. Et on nous les lance à la tête un beau jour lorsqu'il y a un départ ou une volonté des enfants de faire autre chose ". Des parents qui soupçonnent aussi un peu Beloeil de refuser de voir partir de jeunes joueurs qui iraient renforcer un club directement rival...

Du coté de Beloeil, on est cependant, au regard du règlement, dans son parfait bon droit. On y regrette simplement les manœuvres des clubs plus gros, qui, selon eux, recrutent leurs jeunes en masse et compromettraient l’organisation des équipes. Sébastien, le père d’Aaron, comprend les difficultés pour le club. Il est surtout déçu pour son fils : "Dès le moment où des enfants ont un souhait clair de partir, que c'est vraiment leur souhait personnel, j'ai du mal à accepter qu'on les tienne un peu en otages".

Ces parents en appellent à l'Union belge pour mieux communiquer sur ce type de situations apparemment relativement courantes. Reste la question de base : le règlement n'est-il tout simplement pas trop rigide, pour des enfants, pour des jeunes qui ne fréquentent pas des centres de formation professionnels mais des clubs locaux, de villes ou de villages ?

Aaron et Marius entamaient ce dimanche la saison avec Beloeil. L’ambiance y est quelque peu plombée, mais l’important reste heureusement avant tout de participer...