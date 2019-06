Des recherches sur les inégalités au sein des ménages récompensées par le prix Francqui 2019

Le 13 mai dernier, le prix Francqui 2019, le principal prix scientifique belge, a été remis à trois économistes, Bram De Rock, Laurens Cherchye et Frederic Vermeulen, pour leurs recherches sur le comportement des ménages. Ils se sont intéressés aux modes de vie de chacun des membres d’une famille. "On a considéré non plus la famille comme part entière, mais on a été chercher ce que faisait la mère, le père, les enfants", ont-ils expliqué.

Le double horaire des femmes enfin documenté

Mathias Dewatripont est professeur à l’ULB, à Solvay Brussels School, et chercheur à l’Ecares. il a parrainé ce trio. Lui-même avait reçu le prix Francqui en 1998 "Depuis longtemps, les économistes suivent le comportement tant des entreprises que des ménages au niveau macroéconomique, mais cela ne fait que depuis un quart de siècle qu’on regarde vraiment à l’intérieur des ménages comment se passe la distribution de leur consommation de biens et services, mais aussi l’allocation du temps entre eux", explique-t-il.

Qu’ont-ils conclu sur la distribution du temps au sein des ménages ? "Les mesures traditionnelles d’inégalité sous-estiment souvent la pauvreté féminine, par exemple. C’est notamment le fameux double horaire qu’on entend souvent, où les deux parents travaillent, mais la maman fait plus de choses pour le ménage que les autres. Ceci permet donc de mieux documenter l’étendue des inégalités au sein des ménages."

C'est quoi l'homogamie ?

Les trois économistes ont développé une méthodologie qui permet d’appréhender " ces rapports de force " au sein des ménages : "Il y a donc la loi qui consacre une certaine égalité et une certaine primauté des parents sur les enfants, mais c’est parfois assez différent dans la réalité."

Familles recomposées, mariages de même sexe, les compositions des familles se diversifient, mais "une des choses très importantes au niveau du degré d’inégalité dans la société est ce que [les chercheurs] appellent l’homogamie, c’est-à-dire le fait que les gens se marient plus qu’avant ou se mettent en ménage plus qu’avant entre personnes plus homogènes, notamment en termes de capacité à générer des revenus, ce qui veut donc dire que la redistribution intra-ménage est plus faible qu’avant, et ça génère plus de besoins pour que l’État fasse cette redistribution."

Ces recherches peuvent-elles aider à évaluer des mesures politiques : réforme de l’impôt sur le revenu ou à la législation sur le divorce ? "Tout à fait, cela permet de mieux regarder les données individuelles, mais aussi de faire des prédictions des effets sur les choix des ménages et au sein des ménages de différentes politiques publiques."