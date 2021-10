Des produits équitables sont aussi produits en Belgique, et ils ont de plus en plus de succès

Et de poursuivre, "c’est vrai que nous avons tendance à attribuer le fairtrade aux pays du sud. Pourtant, ce fairtrade s’est invité chez nous depuis 2009, et la fameuse crise du lait. Rappelez-vous ces agriculteurs, qui à cause des prix fixés par l’Europe, avaient déversé leur lait sur des champs. Il y a, depuis, une dynamique de commerce équitable qui s’applique aux produits de chez nous. Les produits équitables locaux sont en croissance, c’est une tendance lourde de ce marché."

Coup d’envoi aujourd’hui, de la semaine du commerce équitable, une campagne de sensibilisation annuelle organisée par Enabel l’agence belge de développement pour promouvoir des achats équitables. En 2020, les Belges ont dépensé autant que l’année précédente en achats dits équitables, environ 25 euros par habitant et par an. En 2013, c’était 8 euros par personne, le marché progresse mais le consommateur a un peu moins acheté de produits venant d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et un peu plus de produits équitables locaux belges.

Dans cette enseigne spécialisée en produits bio et équitable, on voit l’évolution des achats. Margaux, la gérante du magasin le confirme : "Nous avons certains rayons 100% produits équitables, comme le café, le thé, le chocolat voire des fruits exotiques comme les ananas ou les bananes. Mais de plus en plus de rayons sont consacrés aux produits équitables belges. Quand on pense commerce équitable, on pense commerce Nord/Sud, alors que c’est aussi du commerce Nord/Nord. Par exemple des flocons d’avoine ou même du café torréfié chez nous, et nous en avons de plus en plus."

En Belgique un label "Prix juste Producteurs" certifie 77 produits équitables belges. Parmi eux, les légumes de la coopérative Bel Go Bio à Geer. Caroline Devillers, une des quatre coopérateurs nous raconte : "Nous étions tous les quatre ingénieurs agronomes. Nous avons eu, chacun, la chance de pouvoir reprendre une exploitation familiale conventionnelle très saine. Nous avons voulu donner un nouvel élan pour répondre un peu mieux aux enjeux sociétaux. Nous avons commencé par convertir l’exploitation au bio."

Mais les filières n’étaient apparemment pas en place comme pour le conventionnel. Les quatre jeunes agriculteurs décident de cultiver des légumes autres que la betterave ou le maïs. En 2017, ils se lancent entre autres dans la patate douce.

Ils prennent en main leur commercialisation. Ils créent la coopérative et investissent dans la construction d’un hangar de stockage. "De là est née l’idée Bel Go Bio", nous explique l’ingénieure, "c’est une sorte de bras de levier pour nos différentes fermes où sont produits nos légumes bios pour les stocker et surtout les conserver. Le but est de fournir les clients le plus longtemps possible de l’année et pas seulement en haute saison. Nous les commercialisons déjà avec succès dans les magasins dans les magasins de la région et les grossistes bio."