Des produits désinfectants contaminés sont-ils utilisés dans des hôpitaux belges?

Anios, une entreprise française située près de Lille, a dû procéder à un rappel mondial de ses produits désinfectants, apprenait-on dans La Voix du Nord cette semaine. Une très mauvaise nouvelle pour l’entreprise, leader du marché en Europe, mais qui a pris les devants en prévenant les autorités françaises.

Sur le site de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), le nom des produits concernés est précisé ainsi que les potentielles conséquences de la contamination. Les risques sont d’ailleurs plutôt faibles et toucheraient uniquement les personnes "immunodéprimées".

Dangereux pour les personnes "immunodéprimées"

"Surfa’safe premium est un désinfectant largement utilisé dans le milieu médical pour la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs. Opaster Anios est un désinfectant de haut niveau pour la désinfection des dispositifs médicaux invasifs notamment du matériel chirurgical […]. L’ANSM a été informée par les Laboratoires Anios de la présence de bactéries Burkholderia cepacia dans plusieurs lots de Surfa’safe premium et ses déclinaisons et de Pseudomonas oryzihabitans dans des lots d’Opaster Anios. Ces bactéries sont des germes naturellement présents dans l’environnement (dans l’eau notamment). Il s’agit de bactéries " opportunistes ", c’est-à-dire susceptibles de provoquer une infection chez des personnes immunodéprimées. Le risque d’infection pour la population générale est très faible", peut-on lire sur le site de l’agence.

Un risque faible, mais présent

Mais si le risque est faible, il est présent et, selon La Libre Belgique, la procédure de rappel n’a pas été correctement communiquée aux hôpitaux belges, voire pas du tout. Un couac dans la communication qui pourrait donc mettre en danger la santé de certains patients. Selon le quotidien, différents hôpitaux belges ont été alertés grâce à des personnes vigilantes, mais sans communication officielle. Nous avons d’ailleurs contacté plusieurs hôpitaux bruxellois et la question des produits contaminés n’a pas l’air d’être connue. Nous avons aussi contacté les Laboratoires Anios et ils n’étaient pas en mesure, pour le moment, de dire si oui ou non la communication avec les établissements belges a été faite correctement.

Opter pour des produits alternatifs

Dans l’attente, l’ANSM demande de ne plus utiliser ces produits et d’opter pour des produits alternatifs. Les laboratoires Anios ont d’ailleurs mis un numéro de téléphone à disposition en cas de nécessité : +33 3 20 67 67 67.