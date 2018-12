Des produits de poulet commercialisés chez Carrefour et Okay rappelés pour cause de salmonelle

L'abattoir Lammens, à Torhout en Flandre occidentale, retirait du marché et rappelait jeudi une série de produits au poulet commercialisés par Carrefour et Okay, après la détection de la bactérie salmonelle.

Chez Okay, il s'agit de paupiettes, burgers tsigane, saucisses de poulet, chipolatas de poulet et boulettes de poulet. Du côté de Carrefour, des buchettes de poulet, du haché de poulet, des steaks de poulet panés, steaks de poulet et gyros de poulet sont concernés.

La date limite de consommation de ces produits est le 13 décembre.

L'abattoir de volaille Lammens demande aux consommateurs de ramener les produits au point de vente dans leur emballage d'origine.