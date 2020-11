Des problèmes de réception radio à prévoir dans le Hainaut avec le remplacement de l'antenne RTBF d'Anderlues

Mardi 24 et mercredi 25 novembre, des travaux de remplacement de l’antenne RTBF d’Anderlues vont provoquer des problèmes de réception radio dans tout le Hainaut. Notre émetteur radio, situé à Anderlues, doit de se refaire une beauté après 50 ans de bons et loyaux services. Cette antenne n’est plus dans les normes. L’arrivée de la 5G nécessite de libérer les fréquences pour les télécommunications du futur…

Cette antenne va donc être remplacée par un nouveau dispositif. Les travaux de remplacement sont conséquents.

Ceux-ci seront causeront une coupure totale de la FM et du DAB + pour une large partie du Hainaut ces mardi et mercredi. Cela causera également l’arrêt temporaire des programmes tv pour les personnes qui captent encore la télévision par voie aérienne, via une antenne sur le toit de leur habitation.

Attendez-vous aussi à une légère baisse de puissance les 23 et 26 novembre. Soit un jour avant et après les travaux.