Des précipitions intenses attendues cette nuit et demain sur tout le territoire, en alerte jaune

Au cours de la journée de dimanche, le vent se renforcera. L'IRM prévoit des rafales de 50 à 70 km/h sur la plupart des régions. Localement et principalement en haute Belgique et à la mer, les rafales pourront atteindre 80 km/h, voire un peu plus. Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra à nouveau plus calme.