Des policiers blessés "sans raison" après le match de football Portugal-Maroc: deux arrestations

La police locale de Bruxelles a procédé mercredi après-midi à l'interpellation de trois personnes à l'issue du match de football opposant le Portugal au Maroc. Il s'agit d'une arrestation administrative et de deux judiciaires, indique la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

A l'issue du match remporté par le Portugal sur un score de 1-0, quelque 150 supporters se sont rendus vers le centre-ville. Si l'atmosphère était dans l'ensemble bon-enfant, trois personnes ont néanmoins été interpellées.

Un homme qui provoquait des supporters portugais à la Barrière de Saint-Gilles a été arrêté administrativement.

Plus grave, deux autres individus qui ont porté des coups à des agents de police dans l'avenue de Stalingrad ont pour leur part fait l'objet d'arrestations judiciaires. Selon le parquet, une patrouille de police qui circulait à pied a été encerclée "sans raison", et prise à partie par un groupe d'une trentaine de supporters au moins. Ils ont été cible d'insultes, de crachats, de jets de projectiles et de coups. Les policiers ont été légèrement blessés et ont été soignés à l'hôpital.

Un des majeurs interpellé est déjà bien connu des services de police.

En fonction des éléments présents dans le dossier, le parquet pourrait poursuivre assez rapidement devant le tribunal correctionnel.