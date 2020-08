Des poivrons mix retirés de plusieurs supermarchés belges: à ne pas consommer

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, la société Coöperatie Hoogstraten a décidé de rappeler ses poivrons mix trois couleurs à cause d'une teneur trop élevée en résidus de produits phytopharmaceutiques (produits de la famille des pesticides), indique l'Afsca sur son site.

Sont concernés les poivrons mix trois couleurs de la marque Hoogstraten Peppers en emballage plastique de 500 gr et portant les numéros de lots 149542, 149381, 129531, 129042, 119060 et 179094, vendus entre le 11 et le 18 août.

Les poivrons mix trois couleurs de la marque Flandria et avec les numéros de lots 149811, 149812 et 129809 sont également rappelés auprès des consommateurs. Le période de vente est la même.

Match, Delhaize, Intermarché... sont concernés

Le produit Hoogstraten Peppers a été commercialisé via plusieurs supermarchés et magasins dont Match&Smatch, Leader Price, AD Delhaize et Intermarché. Celui de la marque Flandria est distribué chez Carrefour.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ces produit et de les ramener au magasin où ils ont été achetés.