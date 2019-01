Des plantes génétiquement modifiées pour purifier l'air intérieur

C'est bien connu, les plantes, en plus d'être un allié bien être, travaillent pour nous et aident à purifier l'air intérieur. La Nasa a d'ailleurs réalisé plusieurs études sur le sujet, avec classement des plantes les plus dépolluantes.

Pourtant, plusieurs organismes, comme par exemple l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (France)) considère que "l'argument "plantes dépolluantes" n'est pas validé scientifiquement au regard des niveaux de pollution généralement rencontrés dans les habitations et des nouvelles connaissances scientifiques dans le domaine."

Une plante modifiée avec un gène de lapin

Des chercheurs de l’Université de Washington ont donc modifié génétiquement une plante pour lui donner la capacité d'améliorer l'air intérieur.

Cet air est souvent plus mauvais que l'air extérieur. En cause, certaines substances, molécules, que l'on retrouve en petite quantité dans nos habitations, comme le benzène (composant de l'essence) ou le chloroforme. Ces composés organiques volatils cancérigènes (COV) s'accumulent dans nos maisons.

Les chercheurs ont donc concentré leurs recherches sur une enzyme bien précise, le cytochrome P450 2e1. Cet agent détoxifiant est présent dans le métabolisme des mammifères, y compris l'homme, et dégrade les composés toxiques présents dans le foie. Il s'active lorsque l'on consomme de l'alcool. Ils ont donc créé une version synthétique de ce gène, en le prélevant chez un lapin.

Les chercheurs ont expliqué l'avoir ensuite injectée dans un Epipremnum aureum, appelé aussi "lierre du diable" (aucun lien avec le lierre). Cette plante est idéale pour l'intérieur, modifiée ou non, car elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Pas besoin donc d'avoir la main verte.

Chute des concentrations polluantes

Le lierre du diable modifié et le lierre du diable normal ont été placés dans des tubes à essais pendant 11 jours et exposés à des polluants. Les scientifiques ont précisé que la concentration des polluants était bien plus élevée que dans les maisons.

Résultats, la concentration de chloroforme a chuté était presque indétectable au sixième jour. La concentration de benzène a également diminué, mais plus lentement. Après 8 jours, la concentration de benzène avait diminué d’environ 75%.

Des résultats prometteurs donc, bien qu'il ne s'agisse que de tests effectués en laboratoires pour l'instant. Les chercheurs ont finalement expliqué que dans tous les cas, ce type de plante aurait besoin d'une sorte de "ventilation", d'un flux d'air, pour avoir un effet dans toute la pièce, dans toute la maison.