Des plans de travail en quartz rendent malades les ouvriers qui les fabriquent

Utilisés pour de nombreuses cuisines modernes et designs, les plans de travail en quartz de synthèse seraient la cause de maladies et de décès chez les ouvriers qui les produisent.

"Ses poumons étaient un vrai gruyère", se plaint Paqui Silva, une femme dont le mari est mort il y a trois ans d’une silicose. En France, en Espagne, mais aussi en Israël et aux États-Unis, des centaines d’ouvriers sont concernés. Tous, ont un point commun : l'inhalation de poussières très fines entraînant des dommages irréversibles pour une partie de leurs poumons. Tout cela en travaillant dans des usines fabriquant des plans de travail en quartz de synthèse.

Un risque avéré d'effets graves sur les poumons

Après avoir entendu le premier fabricant européen de quartz mettre en garde les utilisateurs de la nocivité du produit, Philippe Ledrans, dirigeant de la société MDY, une entreprise spécialisée dans les revêtements, a mené son enquête. Selon lui, la silice et d'autres produits chimiques présents dans le produit intoxiqueraient les employés et menaceraient leur santé avec un "risque avéré d’effets graves sur les poumons".

Afin d’en apprendre davantage sur la composition de cet aggloméré, Philippe Ledrans a demandé à un laboratoire de faire des recherches, financées par l’Institut de Recherche et d’Expertise Scientifique (IRES). Cette batterie de tests a finalement mis au jour la présence de 75 produits chimiques dangereux. La plupart sont des perturbateurs endocriniens ou des substances cancérigènes.

Lorsque Philippe Ledrans questionne l’entreprise Consentino, son principal fournisseur, "le représentant lui explique que c’est une réaction psycho-somatique de ses ouvriers, à la vue de la tête de mort inscrite au départ sur les produits."

Pour les ouvriers de Consentino, la "course au profit" primerait sur les problèmes de santé puisque l’entreprise martelle que ses produits ne contiennent pas de substances dangereuses.

Les chiffres ne mentent jamais

Au moment où le dirigeant de la société MDY, a dévoilé ces résultats au grand jour, le syndicat mondial des fabricants de pierres agglomérées, Asta Wordwide, a contesté les résultats et demandé à Philippe Ledrans de les retirer. Entêté, le chef d’entreprise n’a pas obéit. Il a alors été attaqué en justice. "Je suis parti me battre avec mes analyses, droit devant. Les chiffres ne mentent jamais." Mais, en mai 2017, le tribunal de commerce de Versailles prend le parti des fabricants de pierres agglomérées, contraignant Philippe Ledrans au silence.

Renversement de situation en février 2018, puisque la cour d’appel de Versailles a finalement contredit le premier jugement. Le tribunal a exigé du syndicat mondial des fabricants de pierres agglomérées qu’une expertise indépendante sur la nocivité du quartz de synthèse soit établie. Ce dernier s’est pourvu en cassation, l’étude est, donc, pour le moment interrompue.

Des plans de travail dangereux pour les utilisateurs

Si le produit est dangereux pour les fabricants, les consommateurs font face, aussi, à un réel risque de contamination. Certains des composants chimiques sont volatiles (passent à l'état de vapeur) à partir de 75°C. Ainsi, dès que vous posez une casserole ou un plat sorti du four sur le plan de travail, vous recevez des vaporisations de substances nocives. Aussi, ces composants se diluent au contact de l'acide. Tomate, citron, vinaigre... Ces aliments, posés sur un plan de travail en quartz, se mêlent, donc, directement aux éléments chimiques du matériau.