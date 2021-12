Des petits colibris tristes, mais motivés : "il faut continuer à se battre, pour éviter le pire"

"Je suis triste, profondément triste", nous confie Elisabeth Simon. "Pierre, c’était devenu un ami". Leur première rencontre remonte à 2011. "A l’époque j’avais un projet. Une amie me dit : 'il faudrait vraiment que tu en parles avec Pierre Rabhi'. Je lui ai dit Pierre Rabhi ! Mais comment ?' Je lui ai écrit, mon amie a transmis la lettre à la maman de Pierre. Et quand il l’a reçue il m’a tout de suite recontactée". Le courant passe extrêmement bien, raconte la Tournaisienne. Ensemble, ils discutent agroécologie, permaculture. Elisabeth vient d’hériter d’une ferme familiale, à Béclers. Elle hésite à la convertir en un domaine 100% bio, où le respect de la terre serait "au centre de tout". Pierre Rabhi l’encourage, et l’aide à construire un système équilibré. "D’abord s’occuper du sol. Que les plantes soient en bonne santé, pour nourrir les animaux. A la ferme, il n’y avait plus d’animaux. On a rajouté des vaches, des moutons, des brebis, des cochons… Il avait un autre talent : cette capacité à donner confiance en soi, à sortir le meilleur des gens. Et on arrive comme cela à faire des choses qu’on n’imaginait même pas…" Aujourd’hui, son domaine de 11 hectares fait vivre une dizaine de personnes. "Nous avons aussi pas mal de monde qui y est passé, un jour, et vole de ses propres ailes. Comme des petits colibris…"

Pierre Rabhi était pour eux un guide, un mentor, un ami parfois. Le philosophe et écrivain français est décédé hier, à 83 ans. Les petits colibris que nous avons rencontrés accusent le coup, mais ne baissent pas les bras. Ils aimeraient toutefois être plus nombreux, dans la course contre la montre qui est engagée pour sauver la planète.

Un potager pour plusieurs familles A 60 kilomètres de là, Aïcha Achaari termine une soupe de potirons. "100% bio ! Potirons, carottes, oignons, pommes de terre : tout vient du jardin". Le jardin "de l’Epinette" est un jardin partagé de 9 ares. C’est une initiative du collectif "Jurbise en transition". Une petite équipe se retrouve pour planter et entretenir le terrain. "Chacun vient quand il peut, quand il veut. On utilise Messenger pour signaler si on vient. Ou parfois on ne dit rien, quand on préfère travailler seul", sourit Aïcha. "Mais pour les grosses récoltes on s’arrange pour qu’un maximum de personnes soient présentes". Le jardin est un peu en veille à cette période de l’année. "Il reste quelques légumes à récolter, un peu de nettoyage à faire". Sur l’une des parcelles, des plantes atteignent un bon mètre vingt. "Ce sont des engrais verts, que nous avons semés à la place des pommes de terre. Il y a de la moutarde et de la phacélie", précise la Jurbisienne.

"On travaille beaucoup par essai-erreur, on fait des expériences. On tente de trouver des remèdes à nos problèmes sans recourir aux produits chimiques". Un exemple de "nuisance" au jardin ? "Les doryphores ! On est bien envahi, dans la parcelle des pommes de terre. Alors on plante des capucines, qui attirent les coccinelles. Et elles mangent les larves de doryphores".

"Plus on avance, plus la terre nous donne"

Se sent-elle un "petit colibri"? "Oui, tout à fait ! Nous tous, dans le groupe, nous avons l’impression de 'faire notre part'. Cela peut paraître pas grand-chose, mais pour nous, c’est beaucoup ! Et la terre nous le rend bien. On prend soin d’elle, on n’utilise pas de produit chimique, pas d’engrais. Et en contrepartie, on reçoit, de quoi se nourrir". En quantité de plus en plus grande, semble-t-il. "Oui, c’est sans doute le fruit aussi de nos apprentissages, mais j’ai l’impression que plus on avance, plus la terre nous donne, en fait !"