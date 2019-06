Des pattes et un corps poilus, des antennes... que sont ces petites bêtes qui envahissent votre jardin?

"Les hannetons de la Saint-Jean" sont de retour, avec un peu de retard. Vous êtes assis dans votre jardin, en train de profiter de votre longue soirée d'été quand soudain...il vient bourdonner dans vos oreilles. Vous sursautez et criez... ce n'est qu'un petit hanneton. "On les voit maintenant car ils émergent avec la chaleur, tous en même temps, après 2 ans passés dans le sol sous forme larvaire", explique le Professeur François Verheggen.

Totalement inoffensif

Le hanneton est un petit scarabée, un coléoptère, qui peut faire jusqu'à 2 cm de long. Pas de panique, il est totalement inoffensif. "Il ne pique pas et ne transmet aucune maladie", rassure le Professeur de Gembloux Agro-biotech.

"Il ne faut pas réagir. Laissons le tranquille. Il est tout au plus un peu maladroit dans son vol, quand il vient bourdonner dans nos oreilles, cela peut surprendre ou faire peur mais il ne vous fera aucun mal".

Des grignoteurs de plantes et céréales

Le hanneton, surtout à l'état larvaire, s'attaque aux plantes et aux champs de céréales.

C'est d'ailleurs de là que vient l'expression "ne pas être piqué des hannetons" qui signifie que quelqu'un ou quelque chose est intact...car il n'a pas été attaqué par les hannetons. Une phrase qui a émergé au 19ème siècle et qui est de moins en moins juste. La population de hannetons a fortement diminué au cours des 60 dernières années à cause de l'exploitation intensive des sols et de l'utilisation d'insecticides.

"Si on prend le point de vue d'un cultivateur ou d'un jardinier, on peut se demander comment lutter contre la larve", explique François Verheggen.

"Il est assez rare que des larves dévastent des potagers mais le meilleur moyen de l'éviter est de retourner sa terre, chaque année". Cela expose la larve à l'air et la rend vulnérable à l'air et aux prédateurs".

Que fait le hanneton pour nous?

La larve du hanneton joue un rôle capital dans notre écosystème. "Ce sont des repas bien riches pour les hérissons, les taupes et les oiseaux...et je suppose qu'on a tous envie de préserver ces animaux".

Outre son côté nutritif pour ses prédateurs, la larve participe à la bonne santé de nos sols. "Ce sont des animaux qui jouent un rôle dans notre écosystème. En se déplaçant, les larves vont contribuer à aérer le sol et elles produisent de la matière organique nutritive pour nos sols en décomposant les végétaux et animaux morts. Les larves sont donc à la fois des proies pour nos prédateurs, des architectes de nos sols et des recycleurs de nos sols".