Des patients non-vaccinés refusés par leur médecin : "C'est inacceptable"

L'accès aux soins est-il différent selon que l'on soit vacciné contre le covid ou pas? Selon plusieurs patients non-vaccinés, la réponse est oui. Si les cas restent isolés, plusieurs patients témoignent avoir été refusés par leur médecin à cause de leur statut vaccinal. Soins dentaires, médecine générale, dermatologie : plusieurs domaines de la médecine sont concernés.

Même si l'accès aux soins de santé n'est pas conditionné au Covid Safe Ticket, Inès aurait pourtant été prête à le montrer. "J'ai un CST car je suis guérie du covid. J’étais prête à le montrer ou faire un test. Je peux comprendre que les dentistes ne veuillent pas être mis en danger. Je suis empathique avec eux. Mais ici, on outrepasse le CST pour n’accepter que les non-vaccinés. C'est grave!"

"J'ai dit au dentiste que j'étais étonnée qu'on conditionnait ainsi l'accès aux soins. Il m’a répondu avec tout un laïus culpabilisant, en m'invitant à aller faire un stage en hôpital (...) On est d’office dans le jugement, sans se poser la question des raisons qui font qu'on n'est pas vacciné."

Au moment où elle reçoit ce message, Inès n'en croit pas ses yeux. "J’ai été choquée. Je me suis dit : 'dans quelle société sommes-nous arrivés pour que le droit d'être soigné soit remis en question’".

Une atteinte au Serment d'Hippocrate

Pour l'Ordre des Médecins, conditionner ainsi l'accès aux soins aux personnes vaccinées contre le covid est inadmissible. "Notre serment est de soigner tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Sans aucune distinction" explique Philippe Boxho, vice-président de l'Ordre des Médecins.

Il n'est pas question de refuser de soigner quelqu'un pour sa couleur de peau. C'est la même chose ici. On ne peut pas refuser les non-vaccinés.

"On ne peut pas interdire au médecin d'avoir des convictions. Mais ce n'est pas de la philosophie, c'est de la politique. Et la politique, je suis désolé, mais comme la religion, on doit la mettre de côté quand nous soignons les gens" ajoute Philippe Boxho.

Même avis du côté du Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO). "On ne peut pas accepter cela. Si on devait exclure tous ceux qui ont des comportements qui nous semblent inadéquats, on exclurait beaucoup de monde" explique Paul De Munck, président du GBO.