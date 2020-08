Lysiane fait partie de la vingtaine de malheureux qui n’a pas pu embarquer ce matin. Elle devait se rendre en Grèce avec son mari et sa fille. Un voyage réservé depuis six mois pour fêter les 15 ans de mariage du couple.

Des passagers sans test de dépistage valable interdits d'embarquer pour la Grèce - © Tous droits réservés

Bien au courant de l'importance du test pour pouvoir embarquer, elle avait été prévoyante et avait contacté plusieurs centres de test. Le problème, c'est que samedi était un jour férié, elle a donc fait son test vendredi. Un jour trop tôt… "J'aurais pu faire mon test lundi en invoquant l'urgence pour obtenir les résultats le jour même ou le lendemain, mais j'ai refusé par respect pour le corps médical. Mes vacances ne sont pas un motif d'urgence", raconte-t-elle.

Lysiane et sa famille ont décidé de racheter un billet d'avion et de refaire un test pour ne pas perdre toutes les nuitées déjà réservées. Une mésaventure prise avec philosophie : "Ma valise sera plus légère", sourit-elle.