Des parents protestent contre la pollution aux abords des écoles en bloquant un carrefour à Molenbeek

Une centaine de parents d'écoles bruxelloises ont bloqué pendant une demi-heure le carrefour Sainctelette, à Molenbeek. Ils entendaient ainsi protester contre la pollution aux abords des écoles. Ils seraient trop pollués selon les parents. Dès lors, ils ne veulent plus voir d'automobiles circuler dans les rues où sont implantées des écoles.

Depuis plusieurs mois, parents et enfants mènent de leur côté des actions dans les écoles pour essayer de sensibiliser à la qualité de l'air. Par exemple, ils bloquent une fois par semaine l'accès des voitures. Ce mercredi, ils ont voulu se rassembler avant les vacances scolaires pour faire une nouvelle fois pression.

Pour Séverine, maman d'élève, conduire ses enfants à l'école en vélo est chaque jour le parcours du combattant. "Les gens ne respectent pas toujours les feux dans le carrefour et c'est très dangereux," explique-t-elle. Et ajoute:"C'est vrai que ça sent très mauvais. On se rend compte que la qualité de l'air est épouvantable. Moi j'utilise un masque anti-pollution et si je l'oublie, je me souviens au bout de 100 mètres que je dois le mettre parce que ça pue vraiment".

La revendication? "Repenser la mobilité à Bruxelles, de penser à plusieurs d'alternatives à la voiture. Il faut repenser les choses autrement", ajoute Séverine.

La qualité de l'air aux abords des écoles est très mauvaise dans 61% des écoles, selon une étude de Greenpeace.