Des papillons et des araignées en nombre. Ce n’est pas le réchauffement de la planète qui est en cause mais simplement la nature

Ces derniers jours, nous avons pu observer une multitude de papillons (surtout des individus aux ailes orangées et noires). Les changements climatiques y sont-ils pour quelque chose ou leur explosion est-elle un signe tangible que les papillons vont mieux qu’avant. Vous allez le comprendre, ce n’est ni l’un ni l’autre. Patrick Lighezzolo est entomologiste et spécialiste des papillons chez Natagora : "Cette explosion de papillon correspond surtout à la migration des Vulcains. Nous en avons vu déferler sur notre royaume des centaines et des milliers, en migration Nord/Sud. Certains sont nés chez nous, d’autres viennent de contrées plus lointaines au nord de la Scandinavie. Ils vont vers le sud pour se reproduire."

Selon notre naturaliste, il est possible que les modifications climatiques aient une influence sur cette espèce migratrice. Car quand on se penche sur les statistiques, on remarque que jusque dans les années 2010, il n’y avait pas d’individus Vulcains adultes dans notre pays. Depuis 10 ans, chaque année, on peut observer quelques individus qui passent l’hiver chez nous au stade adulte. Il s’agit peut-être d’une première indication de l’influence des dérèglements climatiques sur cette espèce.

Malheureusement, l’érosion de la biodiversité s’applique aussi au groupe des papillons, diurnes et nocturnes, (ndlr de jour et de nuit). En Belgique, nous avons une centaine d’espèces de papillons de jour et environ 1600 espèces de nuit. Beaucoup d’entre elles pourraient être impactées par cette perte de biodiversité que l’on déplore depuis plusieurs dizaines d’années. "En Wallonie, 1/3 des 100 espèces de papillons diurnes est menacé à des degrés divers, et sur la liste rouge. Le chiffre est inquiétant. Même certaines espèces plus communes doivent être surveillées. Car on commence à y observer d’importantes pertes d’effectifs.

Et de donner un exemple, "Le Damier de la Succise dont de petites populations commencent à disparaître à cause de l’urbanisation, de l’agriculture trop intensive, les habitats morcelés qui empêchent les individus de se rencontrer et donc de se reproduire."