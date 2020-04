Des paléontologues viennent de décrire une nouvelle espèce de baleine découverte au port d’Anvers

Des paléontologues viennent de décrire une nouvelle espèce de baleine : la Antwerpibalaena liberatlas, dont le nom fait référence au lieu de sa découverte, dans le port d’Anvers, annonce jeudi le Museum, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB).

Bien conservé, le fossile a été mis au jour en 2013 lors de la construction de l’écluse de Kieldrecht. Vivant en mer du Nord il y a trois millions d’années, l’animal est un cousin éteint des baleines franches actuelles.

"Une étude exhaustive des différences anatomiques avec les espèces actuelles permet une meilleure compréhension de l’évolution des baleines franches, restée jusqu’ici peu claire, de par le nombre réduit de découvertes significatives", souligne le Museum.

Le squelette relativement complet d’Antwerpibalaena liberatlas fournit de nouvelles informations, notamment en ce qui concerne l’évolution du cou. Celui-ci était rigide, mais pas autant que celui des baleines franches actuelles.

Les paléontologues ont également pu constater que cette nouvelle baleine possédait des nageoires pectorales en forme de pagaie, encore une caractéristique des baleines franches récentes.

L’espèce mesurait entre 9,5 et 12 mètres, plus petite que les représentants actuels (15 à 20 mètres), "mais aussi que certaines baleines franches plus anciennes. L’évolution de la taille n’est donc pas linéaire, passant de baleines plus petites à des baleines plus grandes, mais se déroule de façon plus complexe", précise encore l’Institut royal.