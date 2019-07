Des pailles en inox pour lutter contre le plastique

Sur les terrasses des bars ou sur les tables des restaurants, on voit de plus en plus de pailles en carton, en bambou ou en acier inoxydable. Le plastique est donc de plus en plus proscrit à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi économiques comme l'explique Angelo, patron du restaurant "Le chou de Bruxelles" à Ixelles. "Non seulement c'est écologique, parce que je ne dois plus jeter ces pailles dans les poubelles, mais en plus c'est économique, puisque je ne dois pas acheter des paquets de paille".

What about waste

Fondée en 2017 par Manuela Moutafian, Fanny Evrard et Betty Brunfaunt, l' ASBL What About Waste (WAW) s'est donné l'objectif de sensibiliser sur le plastique à usage unique. Pour ce faire, ces trois étudiantes tiennent un site internet et un compte Instagram avec des conseils pour réduire ses déchets et mettre en application des principes écologiques au quotidien.