Des outils pour rétablir la vérité autour des délires psychotiques liés à la schizophrénie

Les délires psychotiques, symptômes de la schizophrénie, sont au centre de la campagne annuelle de déstigmatisation organisée par l'association PositiveMinders. Celle-ci a mis au point plusieurs dispositifs pour comprendre, accueillir et gérer les délires, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Ils seront lancés à l'occasion de la 18e édition des Journées de la Schizophrénie, qui se tiendra du 13 au 20 mars.

Le délire est une perte du sens de la réalité, qui se manifeste par des convictions erronées et envahissantes, auxquelles la personne qui le vit semble adhérer fortement, explique PositiveMinders. Il tourne souvent autour d'idées de persécution, de culpabilité ou de grandeur, et s'accompagne fréquemment d'hallucinations auditives, visuelles, olfactives, gustatives, sensorielles ou de perturbations de la perception du corps.

Mettre en place des stratégies diverses

Selon l'association, il est indispensable de mettre en place de multiples stratégies face aux délires psychotiques. Elle cite notamment la réponse médico-sociale, les thérapies cognitives et comportementales, mais également la prise en compte du patient et le soutien aux aidants proches. "La combinaison de ces stratégies améliore considérablement l'évolution de la maladie et prévient des rechutes", assure-t-elle.

PositiveMinders organisera avec l'Université de Montréal l'événement virtuel Technopsy'21 du 15 au 19 mars. Vingt spécialistes y présenteront leurs solutions pour apporter des réponses performantes et complémentaires dans le processus de rétablissement des patients. L'association dévoilera dans ce cadre la plateforme TheMostIncredibleShop.com, qui mettra en avant trois objets de transfert de délires très fréquents.

En Belgique, plus de 100.000 personnes sont touchées par la schizophrénie, dont 30% ne sont pas suivies. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe la schizophrénie dans le groupe des 10 maladies entraînant le plus d'invalidité. Cependant, dans 80% des cas, les symptômes s'améliorent dès qu'ils sont traités.