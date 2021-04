Des organisations belges s'engagent dans la Charte Numérique Responsable

Vingt-trois organisations ont signé jeudi la charte Numérique Responsable en présence du secrétaire d'Etat à la Digitalisation, Mathieu Michel. Par ce document, qui a commencé son parcours en France, les signataires s'engagent notamment à "optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts et consommations", à développer des offres de services accessibles pour tous ou encore à adopter des "pratiques numériques éthiques et responsables".

Concrètement, il s'agira par exemple de tenir compte de tout le cycle de vie des appareils et des logiciels, de prolonger l'usage des appareils même s'ils sont amortis et de privilégier l'usage de sources d'énergie renouvelable. Les signataires devront également veiller à promouvoir l'égalité des genres ou la diversité dans le recrutement, ou améliorer les conditions de travail de leurs collaborateurs.

"Lorsqu'on présente cette charte, avec ses 5 axes fondamentaux à ma lecture, on retrouve les intentions essentielles pour construire les bases d'une relation harmonieuse et sereine entre les sociétés et le digital. Celles qui permettent de placer la femme et l'homme au-dessus du développement du digital, et bien de garder le digital pour ce qui doit être, c'est-à-dire, un outil au service de la société," a souligné Mathieu Michel.

Parmi les signataires, on retrouve Belfius, Accenture, IBA ou encore Bruxelles Environnement.