Des orangs-outans de Bornéo testés pour le coronavirus

Plusieurs dizaines d’orangs-outans de Malaisie ont été testés au coronavirus par des vétérinaires en combinaison de protection, qui ont eu la délicate tâche de leur faire des prélèvements nasaux. Une trentaine de primates de l’Etat malaisien de Sabah, sur l’île de Bornéo, ont subi ces tests et sont tous ressortis négatifs, ont indiqué les autorités locales de protection de la nature.

Il s’agit des premiers tests effectués sur les orangs-outans dans le pays d’Asie du Sud-Est. La procédure a été décidée après que du personnel d’un parc naturel et centre de rééducation à la vie sauvage pour les primates a été infecté. "Cette maladie pourrait être très dangereuse pour leur santé et remettre en cause leur rééducation à la vie sauvage", a précisé Sen Nathan, directeur adjoint du département de la protection des animaux de l’Etat de Sabah.

Le variant Delta

Des animaux ont été testés positifs au Covid-19 à plusieurs occasions. La Malaisie, comme d’autres pays d’Asie du Sud-Est, est aux prises avec une vague importante de Covid-19 aggravée par le variant Delta hautement contagieux. Le pays enregistre ces dernières semaines plusieurs milliers de nouveaux cas et des centaines de morts par jour.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, les orangs-outans de Bornéo sont en danger critique d’extinction. Leur population a diminué de plus de 50% au cours des 60 dernières années, selon le WWF, du fait d’une réduction de leur habitat à cause de l’exploitation forestière, des plantations de palmiers à huile et de l’exploitation d’autres ressources naturelles.