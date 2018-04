Des oeuvres d'art qui appartiennent aux communautés sont introuvables

Un tableau du peintre anversois Wout Vercammen a été vendu aux enchères. Petit problème, ce tableau appartient au ministère flamand de la culture, une étiquette est même apposée à son dos : "Propriété de l'État". En fait, en 1980, la collection de l’État est répartie entre les différentes communautés du pays. Aujourd’hui, plus de 2300 œuvres de la communauté flamande seraient perdues!

150.000 oeuvres

La Fédération Wallonie-Bruxelles a hérité de collections du Fédéral. Aujourd'hui, elle dispose d'une collection de près de 150.000 œuvres. Les œuvres significatives sont mises en dépôt dans des musées. C'est le cas au musée Magritte de Bruxelles où sont exposés une sculpture, le tableau "La Mémoire" de Magritte, six gouaches et douze dessins. Ces œuvres sont prêtées pour répondre à la mission de monstration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La collectivité doit pouvoir voir ces œuvres.

Partenariat avec 81 musées

La Fédération Wallonie-Bruxelles a lié des partenariats avec 81 musées. Dès qu'une œuvre est prêtée, une convention est signée. Le musée porte alors la responsabilité de l'œuvre et de sa préservation.

Ces œuvres peuvent également être exposées dans des bureaux, des administrations, des lieux publics ou encore des cabinets ministériels même si cette tendance est en train de disparaitre.

Importance de l'inventaire

Au sein du service du patrimoine de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cinq à six personnes travaillent à l'inventaire des œuvres. Pour les nouvelles pièces, il n'y a pas de difficulté. Par contre, pour les œuvres les plus anciennes, il y a un long passif à résorber comme le précise Roland Van der Hoeven, directeur général adjoint : "Certaines œuvres appartiennent à l'État depuis 1830, soit la création de l'État belge". À l'époque, les inventaires n'étaient pas faits avec le même sérieux qu'aujourd'hui.

Après l'inventaire, le service du patrimoine procède au récolement. Il s'agit de la confrontation entre l'inventaire et la réalité. Et c'est là qu'il peut parfois y avoir des surprises. "On voit des œuvres qui bougent parfois beaucoup à cause de déménagements successifs. Il n’y a pas de cas avéré à la Fédération Wallonie Bruxelles, mais on pourrait retrouver une œuvre dans des endroits très incongrus comme dans des secteurs privés voire marchands " explique Roland Van der Hoeven.

Pour lui, les 2300 œuvres perdues par la communauté flamande ne sont pas vraiment perdues. Il s'agit plus vraisemblablement d'œuvres qui sont comptabilisées dans plusieurs inventaires différents et ne se trouvent donc pas forcément à l'endroit indiqué par les différents inventaires.