Des objets russes de la conquête de l'Espace exposés à Bruxelles

Il y a presque 50 ans, les États-Unis décrochaient la Lune grâce au premier pas de Neil Armstrong sur le satellite de la Terre. L’URSS s’y préparait aussi dans le plus grand secret, mais elle y a renoncé après le succès américain. Aujourd’hui à Bruxelles, trois jeunes antiquaires du Sablon exposent des objets soviétiques rares et notamment des combinaisons de l’époque.

Des combinaisons mythiques

Les combinaisons russes authentiques exposées datent de 1969. Il n’existe que 22 prototypes de ces scaphandres dans le monde. Valeur : 180.000 euros par pièce. Elles datent du temps où les Soviétiques espéraient être les premiers à poser le pied sur la Lune. "Le haut est composé d’une plaque d’aluminium et seuls les bras et les jambes étaient mobiles", explique l'antiquaire, Jonathan Kugel.

Iacopo Briano, spécialiste des objets technologiques anciens se pose devant l’un des scaphandres et raconte : "C’est la combinaison mythique de la conquête de l’Espace. Elle est faite de fibres plastiques avec une grande protection thermique et mécanique contre les microbes ou les météorites par exemple. Un circuit d’eau chaude réchauffait le corps de l’homme. Pour y entrer, le cosmonaute devait "grimper" dans sa combinaison par le dos. La visière servait notamment à se protéger des rayons du soleil. "

Entièrement équipée elle pèse pas moins de 106 kilos. L’une des combinaisons exposées n'a jamais connu l'ivresse de l'espace. "Elle est pourtant fonctionnelle car elle avait été testée en apesanteur en 1969. Malheureusement les Russes n’ont pas trouvé la fusée pour l’envoyer", ironise Jonathan Kugel.

Une collection de curiosités

On peut aussi découvrir des boulons de fusée, des éclats de verre de hublot d'engin spatial, ou encore des météorites. Un vieux cahier, véritable manuel de commandement pour fusée Soyouz en 1980. On trouve encore des rations intactes comme du chocolat, du pâté et même une vodka super galactique : "Ils envoyaient des cosmonautes sur la station Mir pour de très longues périodes de l’ordre de 120 à 200 jours. Psychologiquement une petite gorgée de vodka de temps en temps devait leur faire du bien".

Même une couche culotte de grande taille, sertie de jolis rubans verts pour faire tenir le tout au corps, fait partie du décors. Une seconde combinaison exposée est quant à elle, bel et bien revenue de l'espace en 1997 d’une mission russe sur Mir. A y regarder de plus près, on peut apercevoir des traces de poussières d'étoiles sur la visière. Elle appartient au cosmonaute qui a passé le plus de temps en apesanteur.

Trois jeunes antiquaires nous promettent la Lune en nous emmenant pour un voyage intemporel entre technologie et objets d'art.