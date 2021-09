Des nouveaux radars pourraient bientôt arriver sur nos routes : ils vont faire la chasse aux motos et voitures trop bruyantes

Vitesse, sensation, amusement : de nombreuses raisons peuvent pousser un automobiliste ou un motard à modifier son engin, avec parfois comme conséquence, une augmentation substantielle du bruit qu’il émet. Au plus grand dam des piétons et habitants des rues où le véhicule pétarade, qui subissent ainsi une pollution sonore néfaste pour leur santé.

Bruitparif, un observatoire du bruit en Île-de-France, a d’ailleurs fait une simulation du nombre de personnes réveillées la nuit par un scooter dans la ville de Paris, selon que son pot d’échappement soit homologué ou non. On passe de 350 à plus de 10.000 personnes perturbées dans leur sommeil.