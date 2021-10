Des niveaux records de concentration de gaz à effet de serre en 2020, annonce l’ONU à l’aube de la COP26

"Le dioxyde de carbone est le gaz à effet de serre le plus important dans l’atmosphère, responsable des deux tiers environ de l’effet de réchauffement du climat. Il provient principalement de la combustion de matières fossiles et de la production de ciment" précise l’OMM.

Le CO2 a atteint une concentration record de 413,2 ppm (partie par millions : soit le nombre de molécules d’un polluant sur un million de molécules dans l’air) dans l’atmosphère pour l’année 2020, soit 149% supérieure au niveau préindustriel. Et la tendance est à la hausse pour l’année 2021.

Le taux d’augmentation annuel des concentrations du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d’azote (N2O) a même dépassé l’an dernier la moyenne de la période 2011-2020.

Dans son dernier bulletin sur les principaux gaz à effet de serre, l’OMM , montre qu’une fois encore les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre, qui piègent la chaleur dans l’atmosphère, ont atteint un sommet en 2020. Le ralentissement de l’économie imposé par la pandémie de Covid-19 "n’a pas eu d’incidence perceptible" sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions, explique l’OMM.

Ce rapport montre que le climat est "en dérapage incontrôlé" malgré les avertissements des experts, souligne Euan Nisbet, chercheur à la Royal Holloway University of London : "La catastrophe se rapproche, mais on ne peut pas l’empêcher, tout ce que l’on peut faire, c’est hurler".

Les concentrations de gaz à effet de serre, facteurs du réchauffement climatique, ont atteint en 2020 des niveaux records, a alerté l’ONU lundi, à six jours de la COP26 sur le climat à Glasgow. "L’élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l’Accord de Paris" a alerté le secrétaire général de l’OMM, l’agence météorologique de l’ONU qui a publié les données.

Taux de croissance de la concentration en CO2 dans l’atmosphère, annuel (barres bleues) et décennal (barres horizontales noires). © NOAA

Des puits de carbone influencés par le climat

Une moitié du CO2 émis par les activités humaines est absorbée par les écosystèmes marins et terrestres, l’autre moitié reste dans l’atmosphère, estime le bulletin de l’OMM. "La part du CO2 qui persiste dans l’atmosphère est un indicateur précieux de l’équilibre entre les sources et les puits. Elle fluctue d’une année à l’autre sous l’effet de la variabilité naturelle" indique l’organisation. Cet équilibre varie aussi en fonction de l’évolution du climat : "Une variation de l’efficacité des puits de carbone aurait une incidence majeure sur la possibilité de réaliser les objectifs de l’Accord de Paris signé en 2015 et exigerait d’ajuster le calendrier et/ou l’ampleur des engagements relatifs à la réduction des émissions."