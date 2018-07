Des mini-tornades en Belgique ce mardi? Explications sur un étrange phénomène météo

De quoi s'agit-t-il ? Peut-on vraiment parler de "mini tornades" ? Non, il s'agit d'un autre phénomène, bien connu des météorologues.

D'autres témoins ont aussi aperçu des tourbillons dans la région de Namur, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

De nombreux témoins ont relaté mardi des phénomènes locaux de vents tourbillonnants assez impressionnants. Des scouts ont été littéralement secoués avec envol d'objets dans la région d'Houffalize. "Une mini-tornade s'est formée, cela n'a duré qu'une quinzaine de secondes. Nous avons à peine eu le temps d'éloigner les enfants. L'un d'eux s'est dirigé vers la tornade et s'est soulevé d'une vingtaine de centimètres. Il a un peu pris peur", explique l'un des chefs scout présent sur place.

Ce phénomène est bien connu dans certaines régions arides de l'Australie où les températures atteignent des valeurs record. Là-bas, on les nomme "Willy-willies". Ces tourbillons, aussi appelés "dust devils" ou "diables de poussière" se forment par beau temps, contrairement à une tornade. Il faut qu'il fasse très sec et que la température soit élevée.

Bref, spectaculaire et soudain

C'est ainsi que l'on peut le mieux définir ce phénomène que les habitants du Québec appellent des "Sorcières". Ces tourbillons peuvent aller de quelques centimètres de diamètre à plusieurs mètres. Généralement, ils sont inoffensifs, à condition de ne pas se produire sur une surface habitée. Ils n'ont pas la force d'une tornade et ne peuvent être considérés comme tels.

Le point commun entre une tornade et un "diable de poussière", c'est cet aspect de tourbillon et d'entonnoir qui peut être visible quelques secondes. Pour rappel, une tornade accompagne souvent un orage et est généralement précédé ou suivie de fortes pluies.