Des milliers de touristes bloqués à la gare d'Ostende: la police a dû intervenir

Des problèmes de train entre Ostende et Bruges ont engendré une situation compliquée à la gare d'Ostende vendredi soir, avec des milliers de touristes et voyageurs bloqués, ont confirmé le bourgmestre Bart Tommelein et le porte-parole de la SNCB Dimitri Temmerman. Le bourgmestre demande au ministre fédéral de la Mobilité François Bellot d'élaborer un plan d'urgence pour faire face à ce genre de difficultés à l'avenir.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent une affluence très importante à la gare, malgré les mesures de distanciation sociale contre la propagation du coronavirus.