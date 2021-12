Des milliers de manifestants dans les villes allemandes opposés aux nouvelles restrictions

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de grandes villes allemandes lundi pour protester contre le resserrement de mesures sanitaires visant à limiter la propagation du Covid-19.

Ce sont les Etats fédérés à l'est du pays qui ont observé les plus larges rassemblements. La police en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a enregistré le nombre le plus élevé de personnes en faisant état de 15.000 manifestants dans diverses villes.

Une manifestation de 250 personnes a été arrêtée à Leipzig.

Les actions réagissent aux nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus, avec des restrictions plus strictes dans huit Etats mardi.

A l'échelle du pays, les autorités font face à une cinquième vague de contaminations au Covid-19 et à un nombre grandissant d'infections par le variant plus transmissible Omicron, désormais présent dans tous les 16 Etats fédérés du pays.