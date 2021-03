Des milliers de doses perdues et des stocks immobilisés ? La task-force vaccination démonte deux "mythes" concernant la campagne

Lors de son état des lieux hebdomadaire, la taskforce vaccination belge a démonté deux mythes concernant la campagne en cours pour vacciner les Belges face au Covid-19. Elle explique que les bruits qui circulent à propos de doses prétendument "perdues" et de stocks bien gardés dans des frigos nécessitent une clarification. Pour remédier au problème, l’unité en charge de la logistique qui gravite autour de l’administration des sérums en Belgique fait le point.

Il faut comprendre, explique-t-on, la différence entre les doses de vaccins qui sont délivrées sur le territoire et celles qui sont administrées. "Pour les trois vaccins actuellement autorisés en Belgique, nous avons des livraisons une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines pour le vaccin Moderna et les dates exactes de livraison au cours d’une semaine peuvent varier", explique Sabine Stordeur, co-responsable de la campagne de vaccination. "Nous avons eu, par exemple, la mauvaise surprise cette semaine d’avoir des livraisons de Moderna qui ne sont pas arrivées ce mercredi comme attendu, mais vendredi, ce qui remet à mal l’exercice de planification pour l’utilisation de ce vaccin", poursuit-elle.

Des doses perdues ?

Lorsque ces doses de vaccins arrivent, elles sont soit directement acheminées vers le dépôt national de Médista, soit pour les vaccins Pfizer vers les hôpitaux désignés pour être des "Hubs", des plaques tournantes. En fonction des doses disponibles, les centres de vaccination, doivent lancer leurs commandes.

Il faut alors préparer ces commandes. "Médista doit repackager l’ensemble des doses de vaccins pour pouvoir les livrer. Non seulement ils doivent refaire cet exercice de déconditionner des boîtes de vaccins pour les reconditionner en fonction du nombre de doses commandées, mais ils doivent également livrer et comptabiliser toutes les seringues et les aiguilles qui sont nécessaires à la préparation et à l’administration de ces vaccins", raconte Sabine Stordeur.

Cet exercice demande un délai de trois à cinq jours entre l’arrivée en Belgique des vaccins et la livraison dans les centres de vaccination. C’est dans cet exercice-là qu’il faut aller chercher la différence dans les chiffres entre les doses de vaccins livrées et les doses administrées dans les centres de vaccination.

D’énormes stocks immobilisés ?

D’autres vaccins sont "immobilisés", il s’agit d’un "petit stock d’urgence qui est toujours gardé en réserve mais qui est restreint. Il s’agit de moins de 20.000 doses de vaccins, qui permettent de répondre en urgence à une rupture de stocks imprévue, liée par exemple à un accident, une livraison qui ne serait pas parvenue au bon endroit, etc. C’est un stock de réserve limité au strict minimum", assure Sabine Stordeur.

Une différence entre les chiffres de vaccins disponibles et de vaccins administrés s’expliquerait aussi par le délai entre l’injection du vaccin et l’enregistrement de cette opération dans le système Vaccinnet. "En principe, nous recommandons à tous les centres de vaccination d’assurer cet enregistrement le jour même de la vaccination", dit Sabine Stordeur. Toutefois, l’encodage représente une importante charge administrative en plus des difficultés logistiques déjà rencontrées dans les centres de vaccination comme dans les hôpitaux. "C’est une charge administrative qu’ils préfèrent réserver en une seule fois à la fin de la semaine", ajoute-t-elle.

Elle est donc formelle, il n’existe pas 500 à 600.000 dosés stockées dans des frigos, c’est également un mythe. Pour la co-responsable de la campagne de vaccination belge, si l’on observe les chiffres, "il reste un delta qui est de maximum 160.000 doses". "Ce delta ne peut pas être comprimé, parce qu’il répond d’une part au souci des centres de vaccination qui utilisent Moderna de garder les deuxièmes doses en réserve. Et ils ont raison de le faire. Nous le voyons chaque semaine, les livraisons sont instables, ne correspondent pas aux prévisions et ne sont pas nécessairement livrées le jour où on les attend. Deuxièmement, les livraisons d’AstraZeneca sont extrêmement fluctuantes d’une semaine à l’autre."

Comme les responsables de la vaccination ne sont informés de la quantité de doses livrées que quelques jours avant l’exercice de planification, "il est normal que les centres de vaccination attendent d’obtenir la livraison avant de lancer leur planification au risque de devoir refouler à l’entrée de nombreuses personnes qui attendent avec impatience leur dose de vaccin et qui se sont inscrites sur un créneau horaire", avance Sabine Stordeur qui voit aussi une preuve que ce stock de vaccin en attente est très faible dans le fait qu’il arrive toutes les semaines que, des centres de vaccination doivent fermer leurs portes un ou deux jours parce qu’ils n’ont pas reçu suffisamment de vaccins pour honorer les invitations lancées. La planification de la vaccination doit ainsi être réorganisée et optimalisée chaque jour.