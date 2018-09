Des militaires empêchés de participer à la manifestation des services publics

Le militaire n'a pas le droit de grève

Des militaires participent à la manifestation des services publics ce vendredi pour dénoncer entre autres une destruction et un détricotage de l'armée. La dernière fois que des soldats étaient descendus dans la rue, c'était en 2016. Cette fois-ci, ils s'associent au syndicat de police.

Mais pour Philippe Sion, secrétaire général adjoint du syndicat militaire CGPM, les hauts responsables de l’armée ont tenté d’empêcher les militaires de se mobiliser.

"Le militaire n'a pas le droit de grève, précise-t-il. Pour se faire entendre, il doit prendre congé, il doit prendre des récupérations, et à ce moment-là, si les organisations syndicales organisent la manifestation, les militaires peuvent venir".

C'est quand même honteux!

Mais cette fois-ci, le syndicaliste estime que les autorités ont freiné l'organisation de la manifestation en refusant des congés aux militaires.

"Non seulement ils n’ont pas le droit de grève, ajoute Philippe Sion, mais en plus on a des autorités militaires qui ont empêché les militaires aujourd’hui de pouvoir prendre congé, de pouvoir prendre leurs récups et de pouvoir venir nous retrouver ici à Bruxelles. C’est quand même honteux !".

Visibilité

Reste à savoir pourquoi les dirigeants ont pris de telles décisions. "Est-ce qu’ils ont reçu une pression d’au-dessus ? Je n’en sais rien, répond Philippe Sion, je ne sais pas le prouver, mais il faut quand même que ces dirigeants militaires qui prennent ce genre de décision soient conscients qu’on les défend aussi".

Pour montrer leur mécontentement, les militaires placeront un véhicule visible à la rue de la Loi et un autre place Charles Rogier. Une rencontre avec le ministre de la Défense, Steven Vandeput, est également prévue.

Ecoutez ci-dessous Philippe Sion