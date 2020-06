Des membres du collectif Extinction Rébellion font une pause dans les rues de Bruxelles

"Le coronavirus comme toute crise est l’occasion de remettre en question la façon dont le système fonctionne. Pour nous, c’est une opportunité parce qu’il y a des changements. C’est le moment de réfléchir autrement", ajoute Robin, membre d’Extinction Rébellion depuis un an et demi.

A plusieurs endroits stratégiques du centre de Bruxelles, la Bourse à 15h, la rue Neuve à 16h et la tour des Finances à 17h, les activistes se sont figés dans l’espace public pendant environ 5 minutes. "Ça représente l’idée de faire une pause et de réfléchir à ce qu’il faudrait mettre en place pour que nos sociétés soient plus résilientes pour les crises actuelles et à venir", commente la porte-parole.

Les activistes tenaient des pancartes où était inscrit en rouge ce qu’ils souhaitent voir disparaître et en vert ce qu’ils désirent voir conserver et protéger. Dans la main de Nicolas, une pancarte verte avec ce qu’il faut renforcer et améliorer. "Avant tout l’égalité d’accès à la justice, à la nourriture, à un toit décent et la préservation des espèces vivantes, ajoute le membre. Parce qu’on fait partie d’un écosystème et sans cet écosystème, on va droit à la perte de l’humanité."

"La crise du Covid-19 n’est pas un phénomène isolé. D’autres crises sont en cours, des crises économiques, sanitaires, écologiques, sociales, politiques, poursuit la porte-parole. Comment se préparer ? Comment être résilient ? Comment être capable de s’adapter à ça au mieux sans abandonner personne derrière nous."