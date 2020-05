Des masques vendus avec TVA réduite et en grande surface: les pharmaciens craignent le gaspillage

La TVA sur les masques et les gels désinfectants est ramenée au même taux que pour les médicaments. La taxe passe ce lundi de 21 à 6%, des masques chirurgicaux qui seront en vente dans les pharmacies et dès ce mardi dans les grandes surfaces, car depuis fin mars, le gouvernement n’autorisait plus la vente des masques qu’en pharmacie, une façon de lutter contre la pénurie, mais à présent les commerces et supermarchés peuvent aussi en vendre. Les pharmaciens parlent de "non-sens" et redoutent le gaspillage.

Les masques et gels hydroalcooliques étaient frappés d’une TVA à 21%. Le PS a proposé de changer cela la semaine dernière, explique le député fédéral Hugues Bayet, car ils sont comme les blouses et les charlottes pour le personnel soignant des équipements essentiels dont le prix a fort augmenté. Le ministre des Finances Alexander De Croo (Open VLD) a suivi le PS en urgence le 2 mai pour ce soit d’application ce lundi dès le début de la première phase de déconfinement. Hugues Bayet s’en félicite même s’il aurait souhaité que le gouvernement l'ait suivi plus tôt...

Une baisse de prix à répercuter

Il faut à présent que cette baisse de la TVA soit effectivement répercutée vers l’acheteur, que ce soit un particulier ou des collectivités.

Pour cela, le PS demande un plafonnement avec des prix maximaux fixés par le gouvernement.