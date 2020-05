Des masques, du gel et des soldes pour la grande rentrée commerciale post-confinement en Autriche

Les artères commerçantes de Vienne ont retrouvé l'animation d'un samedi ordinaire avec la réouverture de l'ensemble des magasins et le retour d'une clientèle nombreuse, attendue avec masques, gel désinfectant et soldes dans la plupart des enseignes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'Autriche a franchi une nouvelle étape dans la levée des restrictions prises pour lutter contre le nouveau coronavirus: les surfaces commerciales de plus de 400 m² ont rouvert leurs portes, quinze jours après le redémarrage des petits commerces. Cette reprise, combinée avec la fin officielle, depuis vendredi, des limitations de sortie, a drainé une affluence que les zones commerciales n'avaient plus connu depuis la mi-mars et la mise à l'arrêt des activités.

Affluence très bonne

La première vague de réouverture des petits commerces et magasins de bricolage, après Pâques, n'avait entraîné qu'une reprise très timide de la consommation. Selon une enquête du KMU Forschung Austria (institut de recherche sur les PME), le niveau d'activité était resté 70 à 90% en dessous de la normale.

Mais ce samedi, "l'affluence est très bonne", a également noté la fédération du commerce. Elle avertit cependant que beaucoup de petits commerces ne survivront pas au choc économique de cette crise. Le pays devrait connaître une récession d'au moins 5,25% cette année, selon les économistes.

L'Autriche a été l'un des premiers pays en Europe à amorcer son déconfinement. La prochaine phase sera la réouverture des cafés et restaurants le 15 mai. L'école reprendra, pour la plupart des niveaux, le 18 mai. Tout en appelant à la prudence, les autorités estiment que l'épidémie, qui a fait 596 morts pour 15.508 cas déclarés dans le pays, est actuellement sous contrôle avec un taux d'infection ou taux de reproduction de 0,67.