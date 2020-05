Des mains qui souffrent d'être trop lavées à cause du coronavirus ? Voici quelques conseils

Nos mains souffrent depuis l’arrivée du coronavirus en Belgique. En cause : les lavages trop fréquents et le gel hydroalcoolique.

Chez les pharmaciens, en tout cas, les crèmes pour les mains s’arrachent. "Comme lors des gros hivers", nous dit-on.

Mais pas question pour autant de laisser tomber ce geste barrière.

Voici quelques conseils :

Au gel hydroalcoolique, préférez des nettoyants doux

Le Dr Véronique Van Den Haute est dermatologue et cheffe du service Dermatologie des Cliniques de l’Europe. Régulièrement, elle conseille le personnel soignant confronté aux sécheresses et irritation des mains : "Nous leur disons d’utiliser des nettoyants sans savon", explique-t-elle. "C’est ce qu’on appelle des pains dermatologiques, des syndets (liquide sans savon, ndlr) ou des huiles lavantes".

Et surtout, évitez les détergents, comme ceux que l’on utilise en cuisine, par exemple : "Tout ce qui va dégraisser la peau, ça, ce sont des facteurs très très irritants puisque la couche superficielle de la peau est faite essentiellement d’huile, comme une espèce de cire, qui nous protège de toutes ces agressions. Mais à partir du moment où cette couche barrière est, elle-même, abîmée, notre épiderme est à vif et risque à ce moment-là de s’altérer et de présenter rougeurs et fissures", ajoute le Dr Van Den Haute.

D’autant qu'"une partie de la population a une fragilité cutanée. Ce sont des gens qui font ce qu’on appelle une dermatite atopique : ce sont des peaux qui sont beaucoup plus vite irritées, irritables. Et donc, très rapidement, ces peaux-là peuvent présenter des altérations de cette couche barrière de la peau".

Et si ces savons neutres sans parfum sont utiles pour les peaux allergiques, ils le sont également pour les enfants dont les peaux sont souvent plus fragiles.

L’eau tiède plutôt que l’eau froide ou trop chaude

Quand vous vous nettoyez les mains, préférez aussi l’eau tiède à l’eau froide ou l’eau trop chaude. Et quand vous vous essuyez les mains, tamponnez au lieu de frotter vigoureusement, sauf entre les doigts, dit-elle encore.

Chez les enfants, quand on se lave les mains, "il faut leur apprendre à bien rincer les mains, à bien rincer le savon", précise le Dr Chantal Dangoisse, dermatologue et cheffe du service Dermatologie à l’Huderf, hôpital des enfants Reine Fabiola. "Parce que si l’eau sèche avec des particules savonneuses, cela va faciliter l’irritation".

Elle déconseille aussi fortement l’utilisation du gel hydroalcoolique chez les enfants de moins de 3 ans : "Chez les nourrissons, en dessous de l’âge d’un an, il y a des risques de résorption systémique. Donc, ce n’est pas l’idéal d’utiliser un gel hydroalcoolique chez les tout-petits".

Ne pas attendre d’avoir les mains gercées pour mettre de la crème

Optez ensuite pour une crème hydratante et réparatrice.

Et cette crème sera d’autant plus efficace si elle est utilisée de manière préventive : "La crème est là pour diminuer le risque d’apparition de la dermite d’irritation", explique le Dr Dangoisse. "Une fois que l’irritation est présente, et que des plaques rouges sont présentes, sur les mains, le dos des mains en particulier, là, cela nécessite un traitement spécifique puisque là vous avez un eczéma d’irritation, donc une inflammation. Une inflammation qui devra être traitée et pour cela, recourir à un dermocorticoïde. Et donc, la prévention est essentielle. Idéalement, quand on se lave les mains de façon intensive, il faudrait pouvoir remettre une crème pour les mains juste après leur lavage".

Et d’ajouter que si on "applique une crème de protection pour les mains sur un eczéma d’irritation, cela va piquer. Cela peut même brûler, donc cela va déranger l’enfant". Dans ce cas-là, mieux vaut consulter.

Cette crème de protection est donc à appliquer, au minimum, deux fois par jour (le matin et le soir), et si vous en avez la possibilité une troisième fois en milieu de journée, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte.

Attention aux crèmes allergisantes

Quant au choix de la crème, Luc Defrance conseille, comme les spécialistes, une crème hydratante. Et pour ce pharmacien bruxellois, mieux vaut éviter les crèmes trop grasses : "Ce qu’il faut surtout, c’est hydrater, plus que graisser. Une simple vaseline, par exemple, n’a pas d’effet hydratant et reste en surface. Elle ne va pas pénétrer dans la peau. Donc, il vaut mieux une crème hydratante, moins grasse (elle sera toujours un petit peu grasse), mais il faut éviter les crèmes trop grasses".

"C’est un paradoxe, mais il y a des crèmes pour les mains qui contiennent des produits allergisants. Donc il faut vraiment vérifier que la crème contienne le moins possible de conservateurs, le moins possible de parfum ou d’autres produits qui pourraient être allergisants", ajoute-t-il.