Des listes citoyennes pour les élections de mai prochain?

Pour ceux qui sont déçus ou fatigués des listes électorales traditionnelles, il y a les listes citoyennes. Pour l'instant, ces listes sont limitées aux élections communales, mais elles pourraient - qui sait - viser plus haut et tenter les régionales, les fédérales, les européennes?

Une assemblée générale constituante se tenait cet après-midi à Namur. 140 citoyens venus de Wallonie, de Bruxelles et même de Flandre y participaient. L'idée: se fédérer en un mouvement citoyen avec pour objectif les élections de mai 2019. Il prendra la forme d'une asbl avec une charte, un règlement d'ordre intérieur et des statuts.

L'idée est que, tout seuls, aucune des listes citoyennes n'arrivera à quelque chose au niveau fédéral ou régional et encore moins les européennes", explique Walter Feltrin, dans le comité de pilotage de ce nouveau mouvement. "C'était essentiel pour l'ensemble des listes citoyennes de se réunir".



Cette asbl est évidemment fondée sur des principes de bonne gouvernance et de défense de l'intérêt collectif. Pour Abigaël Lenchanteur,hors de question de ressembler à un parti traditionnel: "On ne veut absolument pas mettre un parti en avant. Ce sont des idées pour et par le citoyen qui doivent être développées. Les citoyens sauront qu'il y a une alternative autre que la politique actuelle qui est vérolée de partout".



Première étape à Namur ce dimanche, mais ces citoyens engagés devront mettre le turbo...les listes en vue des élections de mai prochain sont attendues au plus tard pour la fin du mois de mars...l'appel aux candidature est d'ores et déjà lancé.