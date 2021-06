Dès le mois de septembre, la VRT inclura les vélos dans ses bulletins de circulation

À partir du mois de septembre, en plus des perturbations liées au trafic automobile et des transports publics, la VRT inclura également les problèmes de circulation liés aux cyclistes dans ses bulletins de circulation. Cette nouveauté a lieu dans le cadre de "De Grote Versnelling" (le grand braquet), une initiative conjointe du gouvernement flamand, des provinces et des autorités locales visant à stimuler les déplacements en vélo.

Ces bulletins de circulation préciseront plus particulièrement les obstacles, les pistes cyclables fermées ainsi que les accidents de vélo. Grâce à une plateforme locale, les cyclistes et les autorités pourront ajouter et modifier les annonces.

L'objectif du gouvernement flamand est d'atteindre la barre des 20% de cyclistes dans le trafic fonctionnel. Actuellement, ce taux est de 16%.