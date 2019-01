Des jeunes flamands en "grève scolaire" pour le climat ce jeudi

En Flandres, deux jeunes étudiantes appellent à une "grève scolaire" pour lutter contre le réchauffement climatique ce jeudi. L’idée est de sécher les cours pour aller manifester à Bruxelles. Un moyen de protester contre le manque d’action politique en la matière.



L’appel lancé par Greta Thunberg pendant la COP24 à destination des jeunes du monde entier n’est pas resté sans réponse en Flandres. Anuna De Wever et Kyra Gantois, deux jeunes étudiantes de Mortsel, dans la province d’Anvers, veulent sécher les cours pour aller marcher dans la capitale ce jeudi. Une autre "marche pour le climat", après celle du 2 décembre dernier à Bruxelles. "Nous en avons marre que les responsables politiques jouent avec notre avenir" lance Anuna De Wever dans un entretien avec nos confrères de la Gazet Van Antwerpen.

Nous en avons marre que les responsables politiques jouent avec notre avenir

Dans la vidéo publiée sur leur page Facebook "Youth For Climate", plusieurs jeunes de l’Athénée de Morsel racontent : "75.000 personnes marchent pour soutenir l’accord sur le climat. Deux jours plus tard, nous sommes l’un des rare pays à ne pas signer cet accord. Les scientifiques continuent de dire que nous creusons nos propres tombes, mais personne ne fait rien (…) ". Des constats déjà bien présents au lendemain de la marche pour le climat de décembre.



Mais les jeunes de Mortsel en ont "(…) assez d’attendre et de ne rien faire. Il est temps que ce problème soit pris sérieusement". Pour ces étudiants, "(…) c’est le moment de faire entendre nos voix. Nous n’allons pas regarder notre futur nous être enlevé". Dans le dernier plan, c’est Anuna De Wever qui lance l’appel : "A partir du 10 janvier, nous serons devant le parlement pour nous battre pour notre futur".

Sur Facebook, Anuna et Kyra ont également créé un évènement “Klimaatmars voor een betere toekomst”. Le rendez-vous est pris pour ces jeunes flamands à 10h30 ce jeudi devant le Parlement fédéral. Mais les jeunes organisateurs l'explique: ils n'ont pas encore eu de contacts avec la police pour l'organisation de cet évènement. Du côté de l’école, on craint également que certains élèves se servent de la manifestation pour prendre leur journée ce jeudi.