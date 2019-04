Des internautes racontent comment ils ont réussi au nez et à la barbe de ceux qui les rabaissaient

Pensant me faire un compliment à l'université en France on m'a souvent dit "vous êtes bien intelligente pour une petite marocaine" du coup j'ai fait une maîtrise, un DEA et je suis partie aux USA faire une thèse de doctorat et maintenant je suis Prof de fac. #NeRestePasATaPlace https://t.co/9kMlK7ZI9j