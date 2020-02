Des instruments de glace pour un concert dans un igloo des Alpes italiennes

A l’origine de cette technique, c’est le luthier américain Tim Linhardt. Son atelier est situé à 2600 mètres d’altitude ou la température frôle les -12°C.

Après avoir fait un moule des parties antérieures et postérieures, Tim Linhart utilise un mélange de neige et d’eau pour construire les parois de l’instrument, tout autour d’un support qui lui, n’est pas de glace et sur lequel reposent les cordes. Fabriquer une mandoline en glace prend cinq ou six jours, mais de plus gros instruments réclament des mois de travail.