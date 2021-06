Des infirmières spécialisées s'inquiètent du nouveau modèle salarial : "Et nos compétences ? "

Le dossier n’est pas nouveau. Il remonte au mandat de l’ancienne ministre fédérale de la Santé Maggie De Block. Depuis 2018, la classification IFIC est entrée en vigueur dans les hôpitaux privés. C’est prévu un peu plus tard pour les hôpitaux publics, autour de 2022. L’idée générale, c’est de classer les professions dans les soins de santé en fonction des activités que l’on y exerce et plus du titre, de la formation. Le principe général : à fonction égale, salaire égal.

Les infirmiers des soins intensifs et des urgences de l’Hôpital Erasme sont partis en grève ce lundi après-midi, nous vous en parlions. Ils dénoncent la classification IFIC, une nouvelle classification de fonctions qui concerne pratiquement toute l’institution hospitalière. Quels sont les changements que cette classification IFIC entraîne ? Pourquoi une partie des infirmiers titrés n’en veut pas, alors qu’elle a été mise sur les rails avec les syndicats ? On ne vous le cache pas, le dossier est très compliqué et on va tenter de vous l’expliquer.

Revalorisation salariale du personnel soignant ?! Ce n’est pas mon cas ... Dégouté Et après #VDB dit au JT qu’il y a des milliards pour les infirmiers... il ne faudra pas râler si on ferme des lits d’ #USI par manque de personnel qualifié ! pic.twitter.com/adabouZ4ov

Fouzya Chihi, infirmière en chef aux urgences d’Erasme, a elle aussi fait ses comptes : "On vous montre un graphique avec deux courbes. La courbe actuelle, si je ne rentre pas dans IFIC, et la courbe si je rentre dans IFIC. Si je passe dans le nouveau système, je perds entre 288 euros et 450 euros par mois jusqu’à la fin de ma carrière".

Les pertes de salaires sont variables selon la situation personnelle des soignants. Adrien Dufour, président de la Fédération nationale des infirmiers de Belgique, explique que c’est "compliqué de donner une moyenne sur la perte estimée ou le gain avec le nouveau système. Cela peut aller à moins de 13.000 euros ou à moins de 40.000 euros sur une carrière".

"Personne n’est perdant "

Du côté du cabinet du ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke, on explique que personne n’est perdant, puisque les infirmiers et infirmières des soins intensifs et d’urgence pourront décider d’ici le 1er juillet s’ils passent au nouveau modèle salarial IFIC ou pas. "Cela a été discuté avec la base. Les personnes concernées pourront décider d’entrer ou non dans le système. Et comme les rémunérations sont valorisées au début de la carrière, la profession d’infirmière/infirmier devrait être plus attractive".

Le cabinet compte 600 millions d’euros supplémentaires pour revaloriser la profession, auxquels il faut ajouter 400 millions d’euros du fonds "blouses blanches" destinés à engager du personnel pour soulager les équipes soignantes mises à rude épreuve avec la crise sanitaire que nous traversons.

Côté syndical, la CNE voit aussi d’un mauvais œil cette grève à Erasme : "Je pense que ce personnel est à bout", réagit Yves Hellendorff, secrétaire national Non Marchand. "Il a donné tout ce qu’il pouvait, les conditions de travail sont difficiles. Mais dire qu’ils vont perdre de l’argent à travers la nouvelle grille barémique, c’est faux : chaque travailleur a le choix de rentrer ou non dans le nouveau dispositif. Certains essaient de mettre de l’huile sur le feu pour exister ! "

Quant à la prime de qualification et titre particulier mise sur les rails il y a plus de 10 ans, "elle sera maintenue dans l’ancien système", selon Yves Hellendorff de la CNE.

"La communication n’est pas claire", répond Adrien Dufour de la Fédération nationale des infirmiers de Belgique : "S’il y avait au moins une circulaire précise qui dirait : 'Vous ne rentrez pas dans le nouveau système, vous gardez vos droits acquis', cela apaiserait les choses".

Et les compétences ?

Chacun pourra donc prendre la décision de rentrer ou non dans le nouveau système IFIC. Mais au-delà de la question de la rémunération, on devine aussi une autre question, celle de la reconnaissance des compétences.

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’on peut devenir infirmier en décrochant un brevet (en trois ans et demi), ou un bachelier (4 ans) et des spécialisations sont possibles : néonatologie, oncologie, soins intensifs, urgences, etc.… (5 ans d’études en tout). Cette classification IFIC induit donc, selon la Fédération Nationale des Infirmiers de Belgique, que dans des services comme ceux des soins intensifs ou des urgences, des infirmiers qui exercent les mêmes activités mais qui n’ont pas les mêmes diplômes, gagneront à l’avenir le même salaire.

"Théoriquement, on va gagner le même salaire", confirme Yves Hellendorff de la CNE, mais il nuance : "Dans les faits, plus aucun hôpital n’engage un infirmier breveté aux soins intensifs. Aujourd’hui au minimum, il faut avoir un bachelier. Sauf pour ceux qui sont là depuis plus de 20 ans et qui sont brevetés, et qui, avec 20 ans d’ancienneté ont une compétence équivalente aux autres avec la formation continue".

"Pourquoi donc se casser la tête à faire une spécialisation ? Etudier 5 ans au lieu de 4 ? " s’interroge alors Alda Dalla Vallé, vice-présidente de la Fédération Nationale des Infirmiers de Belgique. "On ne tient pas compte des compétences, des formations continues. On ne tient pas compte non plus qu’un hôpital, pour qu’il soit agréé, selon la loi sur les hôpitaux, doit répondre à des normes. Et parmi ces règles, notamment celle d’avoir des titres et des qualifications dans des secteurs particuliers. Cela risque de mettre en difficultés les institutions", surtout lorsqu'on sait que les hôpitaux galèrent déjà à recruter du personnel.

Des discussions encore en cours

"Ce que nous demandons au Ministre Vandenbroucke, c’est : 'Attendez, laissez-nous travailler avec vous ! On n'échappera pas à la classification, mais qu’elle corresponde à une valorisation des compétences et des titres obtenus ! Et donc attendez, et travaillez avec nous", appelle Alda Dalla Vallé.

Des discussions sont en cours, nous disent les syndicats, pour trouver un incitant pour ces infirmiers spécialisés. Il existe plusieurs pistes pour trouver un système plus attractif, comme reprendre un an d’ancienneté. "Mais on doit être très prudent : c’est quoi une spécialisation ? A partir de quand ? Par exemple : un kiné qui a fait une formation complémentaire au traitement de la douleur, est-ce considéré comme une spécialisation ? , se demande Yves Hellendorff. L’hôpital, ce sont de nombreux professionnels différents. Et notre travail, c’est de prendre tout le monde en compte".

D’autres mobilisations sont prévues dans les semaines qui viennent. Et au-delà de cette classification de l’IFIC, le front commun syndical prévoit aussi une journée de grève et d’action "visant à une amélioration significative des conditions de travail de tous et de toutes".