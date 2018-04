Des incohérences, pas de preuve: la défense plaide l'acquittement pour Bill Cosby

Les avocats de Bill Cosby ont réclamé mardi l'acquittement de l'acteur américain et qualifié son accusatrice de "menteuse pathologique", en soulignant les incohérences entre ses différentes versions et l'absence de preuve matérielle.

L'acteur, longtemps considéré comme une figure morale, est accusé d'avoir agressé sexuellement l'ancienne basketteuse professionnelle Andrea Constand à son domicile en janvier 2004, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif.

Vous avez affaire à une menteuse pathologique

"Vous avez affaire à une menteuse pathologique", a martelé Tom Mesereau, conseil du créateur de la série "The Cosby Show". "Ce ne sont pas des incohérences, ce sont des mensonges", a-t-il soutenu. Et "il y a tellement de gros mensonges qu'on en oublie", a assuré l'avocat à l'ample chevelure blanche, les chiffrant à plus de dix.

Il a notamment accusé Andrea Constand d'avoir volontairement déformé la nature exacte de sa relation avec Bill Cosby, beaucoup plus intime qu'elle ne voulait bien le dire selon lui.

L'acteur a reconnu avoir procédé à des attouchements sur elle un soir à son domicile, mais soutient depuis le début qu'il s'agissait d'une relation consentie.

S'il est reconnu coupable des trois chefs d'accusation retenus contre lui (pénétration sans consentement, en état d'inconscience de la victime et après avoir administré des médicaments), Bill Cosby risque, en théorie, jusqu'à 30 ans de prison.

Avant Tom Mesereau, sa consoeur Kathleen Bliss, l'autre conseil à avoir plaidé pour la défense mardi, avait beaucoup insisté sur le témoignage de Marguerite Jackson, ancienne collègue d'Andrea Constand.

Durant le procès, cette employée de l'université de Temple, où elle a connu la victime présumée, a assuré qu'Andrea Constand s'était vantée auprès d'elle de pouvoir inventer une agression sexuelle pour soutirer de l'argent à Bill Cosby.

Kathleen Bliss a souligné que le témoignage de Marguerite Jackson n'avait jamais varié alors que celui d'Andrea Constand avait évolué, présentant des incohérences en matière de chronologie notamment.

Pour Tom Mesereau, Andrea Constand est "une arnaqueuse" parvenue à faire chanter un homme riche et puissant.

Le conseil a ainsi rappelé l'existence d'un accord amiable conclu en 2006 entre l'acteur et sa victime présumée, qui a reçu plus de 3 millions de dollars de dédommagements.

Pour l'avocat, cette transaction est "l'une des escroqueries de haut vol les plus remarquables de l'histoire". Bill Cosby "pensait qu'il achetait la tranquillité. Il ne l'a pas eue", a lancé M. Mesereau.

Tom Mesereau et Kathleen Bliss ont tous deux rappelé au jury qu'en cas de doute, il ne pouvait pas condamner.

"M. Cosby doit être acquitté de tous les chefs d'accusation" retenus contre lui, a exhorté l'ancien avocat de Michael Jackson et de Mike Tyson. "Il doit sortir d'ici libre. Il a fait des erreurs, c'est certain, mais ce n'est pas un criminel", a-t-il ajouté.

Avant de laisser la place à Tom Mesereau, Kathleen Bliss s'était attachée à discréditer également le témoignage des cinq autres victimes présumées de Bill Cosby qui ont été auditionnées durant le procès, avant Andrea Constand.

"Oui, nous devons traiter la question des agressions sexuelles", a-t-elle reconnu. "C'est un problème mondial, sans aucun doute, mais le fait de mettre en doute les accusations de quelqu'un ne revient pas à le soumettre à la vindicte populaire".

Celle qui passa 22 années dans les rangs du ministère public a demandé aux jurés de faire une distinction entre les cinq témoignages d'anciennes victimes présumées et le dossier Constand.

"Chaque affaire doit être examinée sur la base de ses éléments propres", a-t-elle expliqué. "Ce dossier concerne Andrea Constand" et elle seule, selon elle.

Le réquisitoire du ministère public était attendu dans l'après-midi, avant que le jury ne se retire pour délibérer.

En juin 2017, à l'issue de 52 heures de délibérations, le jury du premier procès de Bill Cosby n'avait pu se prononcer à l'unanimité, entraînant l'annulation du procès.