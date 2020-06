Des hydrocarbures d'huiles minérales présents dans certains produits laitiers pour bébés

Plusieurs laboratoires d'État allemands ont confirmé avoir détecté la présence d'huiles minérales cancérigènes dans les produits laitiers pour bébés. Des résultats qui relancent la polémique chez nos voisins allemands et poussent l'ONG de protection des consommateurs Foodwatch International à demander à la Commission européenne et aux États membres de publier d'autres rapports existants sur la question. Selon l'ONG, le problème n'est pas neuf, mais ferait l'objet d'une Omerta. "Nous savons que d'autres tests ont eu lieu et que la Commission a vu des tests en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg", a déclaré Matthias Wolfschmidt, directeur stratégique de Foodwatch International, "mais malgré nos demandes à la Commission européenne de les rendre publics, les résultats des tests restent secrets et les produits laitiers pour bébés contaminés restent sur le marché."

Les intérêts commerciaux de Nestlé & Co. au-dessus de la santé Foodwatch souligne les procédures et le temps nécessaire à l'obtention de ces résultats alors que ceux-ci existent depuis plusieurs mois. Pour l'ONG créée en 2002 : "Nos organismes publics cachent les résultats des tests officiels et ne préviennent pas les parents et les soignants de ces produits laitiers pour bébés qui sont dangereux pour la santé (...) Le fait que la Commission européenne place les intérêts commerciaux de Nestlé & Co. au-dessus de la protection de la santé des bébés et des nourrissons est absolument inacceptable." Tolérance zéro En termes de quantité, les huiles minérales sont l'un des plus gros contaminants du corps humain. Les sources de contamination par les huiles minérales peuvent provenir des machines et des procédures utilisées lors de la récolte et du traitement des aliments, ou également de l'emballage des aliments. Foodwatch exige que des limites de sécurité à l'échelle de l'UE pour les huiles minérales soient fixées. Pour Foodwatch, la tolérance zéro doit s'appliquer aux huiles minérales aromatiques (MOAH) - c'est-à-dire en utilisant le niveau de quantification techniquement réalisable de 0,5 mg / kg de MOAH total, aucune détection dans les denrées alimentaires ne doit être autorisée. "Nous n'avons pas vu d'approche commune de gestion des risques qui donne la priorité à la santé des consommateurs, ni au niveau de l'UE ni dans les États membres. Il est grand temps que les autorités européennes et nationales prennent des mesures pour lutter contre les dangers pour la santé des MOAH et MOSH dans tous les aliments avec la gravité et l'accent appropriés ", conclut Matthias Wolfschmidt de Foodwatch.