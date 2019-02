Des hooligans du Standard et des supporters d'Anderlecht s'affrontent lors d'un repas de fête à Hal

Des hooligans du Standard de Liège s'en sont pris samedi matin à des supporters d'Anderlecht (RSCA) qui organisaient un repas de fête à Hal. Les hooligans ont également attaqué une ambulance arrivée fortuitement sur les lieux de la bagarre, a indiqué la police locale de la vallée de la Senne (Hal/Beersel/Leeuw-Saint-Pierre).

Une association de supporteurs du RSCA organisait samedi un repas dans une salle des fêtes de Hal. Quelques fans du Standard de Liège sont alors arrivés sur place et ont commencé à s'en prendre aux "Anderlechtois". Une ambulance qui revenait d'une intervention a aperçu une personne gisant au sol. Les ambulanciers ont donc fait demi-tour afin d'aider cette victime. Alors qu'ils étaient en train de charger la victime dans leur véhicule, les secouristes ont été attaqué par un groupe de 25 personnes. La carrosserie de leur véhicule a été endommagée.

Les ambulanciers sont parvenus à prendre la fuite et à emmener la victime à l'hôpital. La police est intervenue avec plusieurs équipes, provoquant la fuite des assaillants. On ignore si des personnes ont été arrêtées. "Ce n'est pas la première fois que nous sommes victimes d'agressions physiques, mais de cette ampleur, c'est tout de même inédit", a commenté un porte-parole de la zone de pompiers de l'ouest du Brabant flamand. "Nous allons nous concerter prochainement avec nos actionnaires pour voir quelles mesures prendre pour améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité du personnel", a-t-il ajouté.