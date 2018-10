Des herbicides totaux encore présents dans des magasins malgré l'interdiction

Les herbicides totaux sont interdits à la vente aux particuliers depuis ce samedi 6 octobre, en tout cas en théorie. Notre journaliste a pourtant pu retrouver dans un rayon de magasin de bricolage un herbicide visé par l’interdiction.

Interrogé sur la présence de ce produit interdit dans son étalage, le vendeur assure qu'il s'agit d'un oubli.

"On en a déjà retiré une grosse partie. Celui-là doit avoir été oublié mais je dois l’enlever. Oui, il est prévu de l’enlever. On a reçu un avis disant qu’on devait déjà en enlever pour le premier et les autres pour la fin du mois. L’interdiction commence aujourd’hui ? Et bien je l’enlève."