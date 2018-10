Trois hébergeuses de migrants perquisitionnées dimanche en région bruxelloise

Dimanche matin, à Watermael-Boitsfort et à Saint-Gilles, ainsi qu'à Nandrin, en province de Liège, la police judiciaire fédérale (PJF) a fait irruption au domicile de personnes hébergeant des migrants dans le cadre de la plate-forme citoyenne d'aide aux réfugiés. Selon le communiqué de la plate-forme, les policiers ont fait preuve de brutalité. "A Saint-Gilles, l'hébergeuse M. âgée de 46 ans, dont la porte a été fracturée, a été malmenée et projetée au sol lors de la perquisition. Choquée et victime d'un malaise, elle a été emmenée à l'hôpital où elle a reçu une convocation à se rendre à la police judiciaire fédérale dans les prochains jours. Ses 3 invités ont été privés de liberté. Un des 3 hébergés a été libéré dans la soirée de dimanche. À Watermael-Boitsfort, la perquisition, très impressionnante par sa violence selon les premiers témoins, a conduit à la privation de liberté de l'hébergeuse, D. 54 ans - mère de deux enfants - et de ses 7 invités. L'un d'entre eux a finalement été remis en liberté dans les heures qui ont suivi l'opération de police." Lors de la troisième perquisition, également à Saint-Gilles, les enquêteurs n'ont découvert aucun hébergé. L'hébergeuse, âgée de 45 ans, a été privée de liberté. L'avocate de l'hébergeuse boitsfortoise ne confirme pas le recours à une violence disproportionnée de la part des forces de l'ordre.

"Lamentable", pour Olivier Deleuze

Alerté dimanche de la perquisition, le bourgmestre de Watermael-Boitsfort, Olivier Deleuze (Ecolo), ne mâche pas ses mots. "Je trouve ça lamentable. Dans ce quartier de la commune, il n'y a aucun risque en matière de sécurité et ce n'est certainement pas la priorité de la PJF d'aller perquisitionner un dimanche matin dans une petite rue. Si c'est ça, sa priorité, c'est qu'elle a trop de pognon (sic)".

Le parquet de Bruxelles se contente de confirmer les perquisitions sur mandat d'un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête pour trafic d'êtres humains. Deux des hébergeuses ont été entendues ce lundi par le juge d'instruction. Elles n'ont pas été inculpées. Elles ont été ciblées par la police pour s'être rendues à l'une ou l'autre reprise sur des aires d'autoroute où sévissent des passeurs. Leurs hébergés essayaient de se rendre en Angleterre sans y parvenir et les ont appelées à l'aide pour qu'elles viennent les rechercher, explique leur avocate.