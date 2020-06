Des groupes de parole pour réapprendre à vivre après avoir eu le coronavirus

A ce jour en Belgique, on compte 60.476 cas de contamination. 17.702 personnes ont été admises à l’hôpital et 16.751 personnes en sont sorties. Mais au-delà de ces chiffres ce sont aussi des expériences traumatisantes qui ont chamboulé la vie des patients, parfois pendant plusieurs mois.

Au Chwapi de Tournai, il en reste désormais " plus qu’un " patient dans les unités Covid. Mais le suivi continue pour permettre aux patients de revenir sur cette expérience hors norme, mettre les mots dessus. Des groupes de parole sont mis en place. Un dispositif nécessaire pour traiter les cas de "choc post-traumatique", indique Emmanuelle Desmet, infirmière en cheffe des soins intensifs.

Un suivi nécessaire

"On a constaté des gens vraiment dépressifs, abattus, avec des familles qui ne comprennent pas vraiment le pourquoi, parce que, eux voient le côté positif des choses ", détaille Emmanuelle Desmet.

Elle constate en effet qu’il y a "une tendance (chez le patient, ndlr) à être pas bien moralement. On a l’impression qu’il y a un peu comme un choc post-traumatique lié à ce Covid. Ces patients sont vraiment marqués et pas du tout sortis de cette histoire ".

Approcher de près cette maladie, se sentir en danger et se battre pour sa vie, voir la peur de ses proches mais aussi du reste de la société. C’est tout cela, aussi, que les patients atteints du coronavirus ont dû affronter.

Une longue convalescence

C’est le cas de Eric, 62 ans. Aujourd’hui il est guéri mais il revient de loin.

Il a passé 41 jours à l’hôpital dont deux semaines en soins intensifs. Et aujourd’hui encore il est en chaise roulante. Au Chwapi de Tournai, il revient sur son expérience traumatisante. " Je dormais très très peu avec un réveil quasiment toutes les heures ", se souvient-il.

Toujours en convalescence, l’homme explique que c’est aussi cela qui pèse le plus sur le moral. " Le plus dur c’est de ne plus avoir cette vie que j’avais avant", explique-t-il, ému.

Un combat pour la famille aussi

Et à l’annonce de la contamination, ce n’est pas seulement le patient qui doit faire face. C’est toute sa famille. Des familles qui peuvent aussi avoir peur de contracter le virus. La psychologue Marie Bondroit indique par ailleurs, " il y a vraiment certains patients qui sont isolés, qui n’ont plus de contact. Il y a une stigmatisation sociale aussi des proches qui ont peur d’être contaminés […] tout cela joue sur la détresse émotionnelle du patient ".

Isabelle, la femme d’Eric raconte sa peur, avec encore une voix tremblotante. Elle raconte le moment où elle a appris la nouvelle : " les portes se sont refermées je me suis retrouvée dans ma voiture dans le noir. Et là je vous assure qu’on se trouve seule. On ne sait pas ce qu’il faut faire […] et on pleure très fort. On crie même parce que l’on sait que la situation est compliquée ".

Isabelle explique aussi comment le virus a automatiquement mis sa vie en pause, avec la peur en toile de fond. " Nous sommes un couple, on avait des activités, on a une petite fille, nos amis […], tout ça est mis entre parenthèses."