Des grandes marques se mettent au zéro déchet avec un retour à la "consigne"

La circularité: c'est le nouveau credo de Fost Plus, l'organisme chargé de récupérer et traiter les déchets d'emballage pour pas moins de 5000 producteurs en Belgique. Avec des résultats probants, puisque la Belgique est aujourd'hui leader du classement européen, avec 90% d'emballages recyclés. Malgré tout, un point noir: le plastique.

C'est quoi "Loop" ? Et donc, retour à notre laitier des années '60 et ses bouteilles en verre. Sauf qu'ici, le but est de généraliser le processus et rendre le concept attractif pour tous les produits. Le projet s'appelle "Loop" (boucle en anglais). L'idée : créer de nouveaux emballages réutilisables et durables qui seront consignés. Ensuite, un réseau de livraison assurer le transport des produits à domiciles et récupère les emballages consignés. La "boucle" est en place. Pour démarrer, les clients de "Loop" doivent créer un compte et remplir de produits divers un panier en ligne. Avec des prix qui devraient être comparables à ce qu'ils seraient dans un magasin à proximité. Lors du premier achat, le client s’acquitte du montant de la consigne (quelques cents) et opte, s’il le souhaite, pour un renouvellement automatique du produit. Le consommateur ne paie qu’une seule fois la consigne relative à l’emballage et ce montant lui est remboursé graduellement à chaque restitution. Au quotidien, le client consomme ses produits puis, une fois les produits terminés et vides, les emballages sont collectés au domicile, lavés et remplis de nouveau pour être réintroduits dans le circuit. Les emballages sont conçus pour avoir une duré de vie d'au minimum 100 utilisations, enfin cela devrait être l'objectif précise l'un des responsables de la production. Quand ils ne peuvent plus servir, la société TerraCycle qui est à l’initiative du projet les recycle. Cette société estime qu'après au moins 10 réutilisations, les nouveaux packagings seront meilleurs pour l'environnement que les emballages en plastique. Et l'empreinte carbone alors ? Les émissions de carbone provenant du transport en camion et d'autres facteurs pourraient l'emporter sur les avantages environnementaux de Loop si les colis ne sont réutilisés que quelques fois, ou si le système de transport est trop étendu. Loop a effectué des analyses du cycle de vie pour tenter d'estimer l'impact environnemental dans diverses situations. Pour maximiser le nombre de réutilisations, les emballages Loop sont faits de matériaux durables comme l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre et le plastique technique, qui est plus résistant que le plastique jetable. null null

La clé, des emballages durables mais aussi élégants et innovants Pour garantir le succès, les emballages de "Loop" doivent séduire les consommateurs. Et pas que par leur durabilité. Ils sont élégants et innovants. Et certains industriels ont déjà avancé sur ce terrain. Une marque de déodorant lance un packaging qui permet la recharge. Habillé d'argent et de blanc, il ressemble à quelque chose que Apple pourrait faire. Les ingrédients et, le cas échéant, les informations nutritionnelles de tous les produits figurent dans un encart à l'intérieur du sac de transport des produits "Loop" plutôt que sur les emballages. Mais l'innovation ne s'arrête pas au design. L'un des emballages - une poubelle lancée par une marque de couches pour bébés est conçue pour contenir les couches et les serviettes hygiéniques souillées. Il est muni d'un filtre à charbon pour bloquer les odeurs. Les articles d'hygiène, qui sont traditionnellement jetés, sont recyclés, tandis que la poubelle est désinfectée et réexpédiée. Partenaires européens et phase de tests L'initiative "Loop" démarrera au printemps aux USA et débarquera en mai 2019 en France. Deux grands distributeurs en Europe , Carrefour en France et Tesco au Royaume-Uni, sont déjà partenaires et d'autres pourraient rejoindre le projet. Les inscriptions pour participer au projet sont ouvertes aux Français. Les acheteurs qui veulent participer au lancement en douceur de Loop en mai doivent s'inscrire. Le premier groupe d'utilisateurs sera sélectionné en fonction de l'emplacement et de l'intérêt général pour la plate-forme, selon TerraCycle. "Le test permettra à Loop d'aplanir toutes les difficultés avant que le programme ne soit ouvert au grand public", explique Tom Szaky le patron de la société. Face à l'explosion de la consommation de plastique, de son impact environnemental et des problèmes de recyclage, les géants de la consommation avancent. Mais timidement. Vers une suppression des déchets ? Pour les plus grands acteurs, "Loop" est une expérience encore relativement limitée. S'ils le voulaient, ils pourraient appuyer de tout leur poids la promotion des emballages réutilisables. Mais à ce stade, les entreprises vont de l'avant avec prudence et considèrent "Loop" comme un élément de leurs efforts plus généraux en matière de durabilité. null null

Face au succès de la livraison à domicile et à la volonté de faire plus en matière de lutte pour protéger l'environnement, "Loop" pourrait cependant séduire les consommateurs. C'est en tout cas le vœu du président du président de TerraCycle qui espère que d'ici les années 2060, un siècle après l'arrivée des plastiques sur la scène alimentaire, la boucle sera bouclée.