Des glaciologues belges observent les changements climatiques sur le continent Antarctique

Ils forment un duo la tête et les jambes depuis plusieurs années. Jean-Louis est l’homme de terrain. En Antarctique, ce glaciologue étudie le manteau neigeux, mesure sa densité et prend des carottes. Hugues, lui, est climatologue. Il rassemble les données récoltée par son comparse et les modélise.

Mais cette fois, ils partent ensemble pour le grand continent blanc. Un blog permettra de suivre jour après jour leurs pérégrination.

Ce samedi, ils embarquent pour le Cap, en Afrique du sud. C’est l’étape obligatoire avant de faire le saut ultime jusqu’en Antarctique. Ils rejoindront ensuite la station belge de recherche Princesse Elisabeth. Mais pas question, pour eux, de s’y incruster. Leur taf est sur le terrain, en l’occurrence sur la glace en bordure continentale.

Depuis plusieurs années, Jean-Louis Tison y prélève des carottes de glace et observe ses changements

Il y a 25 ans, lorsque j’ai commencé à travailler en Antarctique, je ne voyais pas d’eau de fonte à la surface de la glace. Aujourd’hui, c’est devenu courant.

Cette eau de fonte ruisselle jusqu’au bord du continent antarctique et se faufile dans les crevasses qui sont à la génèse des icebergs qui se détacheront ensuite du continent. Le problème, c’est que ces eaux de fonte accélèrent le processus. " L’eau de fonte est plus lourde que la glace. Elle s’insinue dans les fines crevasses et les élargit, observe Jean-Louis Tison ".

Un Iceberg grand comme le Hainaut et le brabant réuni

Vu d'en haut avec le satellite de la Nasa, le constat est le même : le mouvement de fonte des glaciers continentaux s'accélère. L’année dernière, un gigantesque iceberg, le Larcen C s’est détaché de la péninsule Antarctique et est parti à la dérive. Sa superficie était estimée à près de 6. 000 km carrés. Son épaisseur de 300 mètres. De quoi remplir près de 500 millions de piscines. Il couvrait la surface du Hainaut et du brabant wallon réunis. Que des icebergs se détachent de l’Antarctique, rien d’anormal. Ce qui ne l’est plus, c’est la cadence à laquelle ces icebergs se détachent.

Les scientifiques ont calculé une augmentation de température de 3° à 4° ces dernières années au niveau de la péninsule de l’Antarctique. Pour Hugues Goosse, sa première immersion dans le continent blanc sera avant tout une façon de se confronter à la difficulté des mesures sur le terrain.

On doit vraiment quantifier chacun des éléments pour voir à la fin quel va être l’impact sur le niveau des mers. Et ca nous intéresse tous au plus haut niveau.

Effectivement, l’ensemble de l’humanité est concernée par la fonte des glaces de l’antarctique et la remontée du niveau des océans. La fonte de l’ensemble des glaces du continent Antarctique ferait remonter de 60 mètres le niveau des océans. Mais ce n’est pas pour demain, ni pour les prochains siècles. Par contre, les experts ont déjà évalué une remontée du niveau des océans de plusieurs dizaines de centimètres d’ici la fin du siècle.